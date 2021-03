Juan Chaves, edil de Podemos-Equo, planteará al gobierno en el Pleno que se recopilen todas las bases de datos de interés para la ciudad y que esa información sirva para fijar prioridades en actuaciones del Ayuntamiento. “Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no mejora se acaba degradando. Estamos en 2021 y vivimos ya en la era de los datos”, explica el edil.