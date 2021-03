La comisión de trabajo para la reforma del Muro va a recomendar que se tengan en cuenta los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático, tras la advertencia que ayer efectuó Fernando de la Torre, jefe de la Demarcación de Costas de Asturias, quien propuso el retranqueo del paseo como solución para protegerse de los temporales que habrá dentro de 40 años, dado que la alternativa de construir más defensas frente al mar podría ocasionar la desaparición del arenal. Este fue uno de los asuntos que se plantearon en la jornada “Prioridades para la transformación del Paseo del Muro”, con doce ponentes de diferentes ámbitos económicos y sociales.

A su planteamiento aludieron otros participantes y el moderador de la jornada, el arquitecto, Manuel García. La influencia del cambio climático fue una de las reflexiones en la tormenta de ideas por videoconferencia sobre el futuro del Muro, en la que otro de los puntos claves en el debate fue cómo afectará a la movilidad convertir en definitiva la peatonalización del paseo marítimo dejando sólo un carril de servicio para el tráfico rodado.

En ese sentido, el encargado del equipo que desarrolla el Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2021-2030, Manuel Pineda Ruiz, apuntó que el estudio que están haciendo sobre las repercusiones en la circulación vial abarca a todo el casco urbano hasta la Autovía del Cantábrico. Los representantes empresariales expresaron su preocupación por las restricciones al tráfico rodado y por la afección a las operaciones de reparto de mercancías. Por su parte, la presidenta de Cocemfe reclamó una solución para El Muro que tenga en cuenta las necesidades de los discapacitados para acceder y disfrutar de la zona igual que los demás.

La jornada, que se prolongó por más de tres horas y media de duración, concluyó con preguntas de miembros de la comisión, entre ellos los representantes vecinales, y del público, también participaron tres directores generales del Ayuntamiento, el gerente de Emtusa y una representante de la Universidad de Oviedo.

“Estrechar el frente marítimo es posible por lo ancho del paseo”

Fernando de la Torre abogó por “una retirada del frente marítimo, un estrechamiento de esa zona, una adaptación a la subida del nivel del mar, siendo conscientes de todo el ancho que el paseo marítimo tiene en esa zona”, como protección ante los temporales que llegarán por la subida del nivel del mar. “A pesar de que estamos hablando de unos escenarios que irían como mínimo alrededor de cuatro décadas hasta finales de siglo, a muy largo plazo, sí que entendemos que muy probablemente la ciudad para ese momento querrá seguir teniendo una playa”, agregó.

“Crear un aparcamiento subterráneo no es sostenible”

Cosme García apuntó que en base a las explicaciones del director de la Demarcación de Costas “crear ahí un aparcamiento subterráneo no parece que sea muy sostenible medioambientalmente”, rechazando esa actuación prevista en el plan especial del Muro de 2004, en el que ya se apostaba por peatonalizar el paseo salvo un carril de servicio. García también señaló que “la reordenación del Muro se debe analizar en un ámbito global de la ciudad”, sirviendo también la actuación provisional “como prueba”.

“El plan de 2004 está ampliamente superado”

El director general de Urbanismo del Ayuntamiento señaló que “el cambio climático hay que tener en cuenta que afectará sin duda a toda la zona”, con lo cual el plan especial del Muro efectuado en 2004 y que incluía el soterramiento del tráfico está “ampliamente superado”. También considera que el plan del Muro debería de haberse extendido hasta la zona de El Cervigón ya que “El Muro va más allá del Piles”. Además, señala que hay que tener en cuenta los cambios en la forma de movilidad que se están produciendo.

“Quitar el tráfico en ciertas calles no debe preocupar”

Emilio Ariznavarreta valoró muy positivamente que el equipo que elabora el estudio de movilidad por la reforma del Muro “la analice en su conjunto para el concejo de Gijón; no hay que preocuparse por quitar el tráfico de ciertas calles, pero debe hacerse con un estudio muy potente de movilidad”. Dicho esto, el redactor del PGO de Gijón también opinó que en la ciudad “el automóvil tiene que estar en su sitio, pero no perseguirlo”. También señalo que en el PGO “la consideración del Muro fue muy elemental, recogiendo sólo el plan especial”.

“Hay que tener en cuenta a los usuarios virtuales”

Para Patricia García Zapico deben tenerse en cuenta criterios de innovación en la futura ordenación del Muro, “como la tecnología que permitirá no sólo conocer cómo se desplazan los vehículos, si no también las personas, y hacer públicos esos datos”, además de facilitar por ejemplo información en continuo a los usuarios de la playa en la temporada de baños, más allá de la que reciben por los altavoces del equipo de salvamento. Además aboga por tener en cuenta que puede haber “usuarios virtuales” del paseo marítimo.

“El embate de la naturaleza manda a la hora de planificar”

Pedro Fernández Guerrero exhibió los planos con las zonas con riesgo de inundabilidad por el cambio climático, resaltando respecto al Muro que es un espacio de la ciudad que tiene una relación directa con la naturaleza. “Todo el espacio del que estamos hablando y que tenemos que volver a planificar es un espacio que tiene un nivel de influencia muy grande desde el punto de vista del riesgo que va a correr y eran riesgos que el plan especial en vigor no los reconocía”, señaló agregando que “el embate de la naturaleza también manda cara a planificar”.

“La alternativa es la circulación subterránea con parking”

Félix Baragaño se mostró en desacuerdo con el cierre de un sentido de circulación en El Muro algo “incómodo para el ciudadano y que ralentiza la circulación por Gijón”, sosteniendo que en la solución definitiva “creemos que puede conservarse un carril en cada sentido y todavía habrá mucho espacio para el peatón o que se pudiera estudiar la alternativa de una circulación subterránea, que permite la circulación en ambos sentidos y un parking, y que pudiera dar incluso en ese caso un uso en el exterior más amplio”.

“Hace falta un estudio global de tráfico y cómo nos afecta”

Juan José Piniella señaló en la jornada que alrededor de cuatro de los 19 millones de viajeros de Emtusa cada año, usan las ocho lineas del entorno de la playa, las que pasan por la Avenida de la Costa, la calle Ezcurdia o la Avenida de Castilla, con un autobús “cada dos minutos”, por lo que pidió “un estudio global de tráfico y cómo afecta a nuestras lineas”, si se produce un incremento de tráfico en esas calles. Piniella aboga por “abrir el zoom”, valorando todos los recorridos alternativos, no ceñirse sólo a la obra en el paseo.

“Debe tenerse en cuenta el entorno natural del litoral”

La Vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, Sandra Velarde, señaló que la institución académica puede jugar un papel de “transferencia de conocimiento”, desde distintos departamentos y grupos de investigación, para colaborar en un proyecto que a su juicio debe basarse en “una estrategia de ciudad de desarrollo sostenible, tener en cuenta el entorno natural del litoral marino y también las necesidades sociales” de los gijoneses, como la movilidad sostenible y la calidad de vida.

“Debe haber aparcamientos para discapacitados”

La presidenta en Asturias de la Confederación española de personas con discapacidad (Cocemfe), Mónica Oviedo, pidió que en la reforma del Muro pidió “que se mantengan aparcamientos y la posibilidad de circular para personas con movilidad reducida”, además de que no sólo se haga accesible a los discapacitados con problemas de movilidad el paseo del Muro en sí, si no también el poder bajar fácilmente a la playa de San Lorenzo. Reclama que se haga una reforma que no deje “segregados” a los discapacitados.

“El reparto necesita espacio y horarios flexibles”

Para el presidente de la patronal del transporte, Ovidio de la Roza destaca que aunque alguna paquetería puede repartirse en bicicleta, la inmensa mayoría del reparto de productos requiere de “vehículos que necesitan espacios y horarios flexibles” para hacer su trabajo con rapidez, abogando porque se busque una solución “equilibrada, huyendo de ciertos fundamentalismos que no van a mejorar la ciudad”, apuntando también, en términos generales, que se están eliminando en Gijón “muchísimos aparcamientos sin dar alternativas”.

“Analizamos cómo afectará a la movilidad en toda la ciudad”

Para Manuel Pineda, señaló que el equipo está efectuando un análisis sobre cómo afectaría la semipeatonalización del Muro a la movilidad en todo casco urbano de Gijón “hasta la A8”, en el peor escenario posible, con los niveles de tráfico anteriores a la pandemia. Su enfoque es que “pase a ser un área no motorizada”, señalando que sus objetivos son “no sólo un desvío de tráfico a ejes alternativos, sino también conseguir un cierto trasvase modal”, esto es, que vecinos que cogían el coche para desplazamientos cortos opten por ir a pie o en bicicleta.