No hay visitante que no se haya hecho una fotografía junto a ellas. Apenas cinco letras han bastado para hacer de la esquina de los Jardines de la Reina con vistas a Cimadevilla uno de los puntos más visitados de Gijón. Ayer, la ciudad celebró el décimo aniversario de las Letronas con un acto institucional en el que participó la alcaldesa, Ana González. Diseñadas por Juan Jareño y construidas por Femetal en los talleres de José Dionisio Fernández, de Hierros Juan Manuel, la opinión una década después es unánime: “No pensábamos que iban a tener este éxito”

González, Jareño y el vicepresidente de Femetal, Luis Buznego, quisieron festejar un aniversario que “simboliza la colaboración entre el sector estratégico del metal, el arte, el diseño y la ciudad”. “Es un buen ejemplo de lo que somos y lo que queremos seguir siendo, el espíritu de unirnos para fortalecernos”, indicó la Regidora en el pequeño homenaje, al pie de la popular obra.

Todo un símbolo mil veces retratado por los vecinos y por los turistas y punto de encuentro para medio Gijón (pocos no habrán quedado citados con alguien alguna vez en las Letronas) que “ha envejecido como tenía que hacerlo”. “Cumplir años es bueno”, recalcó González, convencida de que las populares letras, repintadas en rojo brillante para la ocasión, “se han validado día a día con el aprecio de todos los vecinos y la admiración de todos los turistas que vienen a Gijón”. Un éxito que “tiene mucho que ver con el magnífico diseño con piezas enteras de metal”, abundó la primera edil, para dar forma a “una representación de ciudad moderna, dinámica, ligera y apetecible, que te obliga a interactuar”.

“Y eso que no nació como una escultura, es la gente que ha decidido que así sea y es un motivo de orgullo”, apuntó Juan Jareño por su parte, antes de agradecer a Femetal el regalo a la ciudad, así como el logro de haber cortado de una pieza unas letras que ya son un símbolo. “Lo bonito de estar hoy aquí es que estamos celebrando que algo se ha consolidado”, aseguró Jareño, para quien es “una tranquilidad ver la aceptación del diseño y la pieza”. “Y eso es muy importante para un diseñador porque a veces hacemos cosas que diez años después son difíciles de tragar y esta más bien nos ha tragado a nosotros”, prosiguió el creador.

Fue toda una responsabilidad resuelta con “una forma de construir que no existe en toda España, sacar de una sola pieza la escultura sin ninguna soldadura tiene un valor extraordinario”, abundó, antes de recalcar que “nadie encargó una escultura, sino transformar en algo volumétrico la marca Gijón”. “La ciudad la ha convertido en escultura y es un valor añadido que la pieza ha ido cogiendo con el tiempo”, prosiguió. Luis Buznego, vicepresidente de Femetal, recalcó por su parte, cómo “fue todo un reto que acogimos con entusiasmo y con el objetivo de hacer algo representativo”, siguiendo el empeño de la entonces alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, para reivindicar un Gijón turístico e industrial, chapado en acero. Un regalo a la ciudad y un vínculo duradero que ayer, con motivo de su aniversario (se cumplió el día 17), volvió a ser protagonista de los flashes, una jornada más, tras una década protagonizando los recuerdos de los visitantes.

Porque se pusieron de largo, igual que este año, en vísperas de Semana Santa, con la intención de erigirse ya desde el primer día en todo un símbolo de la ciudad. Fueron los propios gijoneses, a través de una consulta popular realizada por el Ayuntamiento en su página web, los que decidieron que la nueva imagen promocional con el nombre de su ciudad se instalaran en los Jardines de la Reina, una ubicación que se impuso a otras propuestas, como la explanada de Poniente ante el Acuario, la plaza del Marqués, el cerro de Santa Catalina o el Náutico. Incluso hubo alternativas populares como el parque de Los Pericones, el puente del Piles, Puerta de la Villa, el paseo de Begoña y la plaza del Instituto.

Finalmente el letrero, engrandecido y rebautizado fiel al grandonismo gijonés, acabó al borde de las aguas del puerto deportivo para deleite de propios y ajenos. La escultura fue fabricada con letras de acero macizo de tres metros de alto. Cada una de las piezas que representan la marca de ciudad y que lucen el color rojo característico de Gijón, tiene 25 centímetros de grosor y más de dos toneladas de peso en su conjunto. Los técnicos siguieron un proceso de fabricación sin soldadura que fue todo un éxito y que ha sobrevivido al envite del tiempo y del clima, con poco más mantenimiento que una mano de pintura de vez de cuando.

Un reclamo que el Consistorio también espera que siga ejerciendo como imán para el turismo, un sector que “había cogido mucha potencia en Gijón y que se ha visto afectado muy negativamente por el covid”. “Tenemos que diseñar estrategias que rentabilicen el turismo en cuanto se puedan abrir los cierres perimetrales regionales”, añadieron los presentes.

Por eso, Ana González apostó ayer por “tenerlo todo preparado y diseñado para cuando se dé esa situación, que empiece a llegar gente y revitalice la hostelería, la hotelería y el pequeño comercio de proximidad”. Las Letronas seguirán estando ahí para recibir a todos los visitantes. Para mostrar la mejor cara de la ciudad.