El plan para la estación en Sanz Crespo propone dejar al aire la playa de vías

La propuesta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para construir la estación intermodal de Gijón ampliando la de Sanz Crespo plantea dejar al aire la playa de vías a la que llegarán los trenes de largo recorrido y de ancho métrico. La losa sobre la estación que el órgano dependiente del Ministerio de Transportes propone como alternativa para salvar la barrera ferroviaria, sólo cubriría de forma parcial la futura estación, según la información que los técnicos ministeriales trasladaron a los del Ayuntamiento y el Principado el pasado lunes y que ayer presentaron el director general de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad y el director general de Urbanismo del Ayuntamiento, Pedro Fernández Guerrero y Gonzalo Canga, respectivamente.

La propuesta incluye un nuevo vial sobre una losa ajardinada –un salto en carnero, según términos de Adif– que tapará parcialmente la estación, para conectar la actual salida de la autopista “Y” en la rotonda de la avenida de Portugal con una nueva rotonda que habrá frente a la Comisaría para enlazar con la avenida de Juan Carlos I. El plan contempla la eliminación del paso elevado sobre la calle Carlos Marx, dado que ese espacio lo van a ocupar las vías.

Según este proyecto inicial de Adif, la estación de cercanías iría soterrada a 14 metros de profundidad y entre la misma y la superficie, así como bajo la estación, habría sendos aparcamientos 230 y 127 plazas, respectivamente. En la zona de la losa que pasa sobre la estación de cercanías, se abrirían cinco lucernarios para que llegara luz natural tanto a los andenes de cercanías como al parking que propuesto sobre los mismos.

La propuesta, de ser elegida, previsiblemente tendría que adoptar algunos cambios, además del de acoger la estación de autobuses. El director de obras públicas apuntó que tienen que analizar si es técnicamente posible el aparcamiento propuesto al este “porque se interpone con colectores de saneamiento importantes”, añadiendo Pedro Fernández Guerrero que el otro aparcamiento, el más grande, podría acoger la estación de autobuses “como una de las opciones razonables”.

Los técnicos municipales también albergan dudas sobre algunas de las pendientes planteadas para la losa, que no suponen un problema para los vehículos, pero que sí lo podrían ser para el tránsito peatonal.

Para acometer el proyecto, el Ministerio “plantea dos fases, una de reforma de la estación existente y una segunda de ampliación que precisaría de la desaparición del viaducto de Carlos Marx”, señaló Fernández Guerrero.

El director de Obras Públicas señaló que el Ayuntamiento va a realizar un estudio para comparar las cuatro alternativas que se plantearon hasta ahora para la estación intermodal; la elaborada en 2006 para Moreda; las de 2019 para el Museo del Ferrocarril y para Moreda respectivamente y la que ahora pone sobre la mesa el Ministerio en Sanz Crespo. “Tenemos que hacer un análisis global sobre la bondad o no de cada una de las soluciones”, dijo.

"La integración hasta La Calzada se analizará"

Mientras el Ayuntamiento analizará técnicamente la integración de las propuestas en la ciudad, el Ministerio y Adif se encargarán “del análisis económico y técnico-temporal de cada una de las opciones”, algo que ya se ha hecho para las alternativas de 2019, pero que ahora también se va a analizar para las alternativas de Sanz Crespo y el proyecto de 2006 para Moreda, sobre el cual Fernández Guerrero señaló que se analizará “si cabe la opción del antiguo Moreda, recompuesto bajo condiciones económicas y técnicas actuales”.

“El Ayuntamiento es el principal interesado en que la integración del ferrocarril sea cierta y absoluta dentro de la ciudad”, señaló el director de Obras Públicas.

Por su parte, Gonzalo Canga, apuntó que en el análisis de la integración de las propuestas en la ciudad se va a analizar la eliminación de la barrera ferroviaria hasta La Calzada.

Por otro lado, el director general de Urbanismo señaló que, para su análisis económico y temporal de las alternativas, Adif puso sobre la mesa en la última reunión técnica un informe del Tribunal de Cuentas del 31 de enero de 2019 y una resolución de las Cortes generales del 27 de febrero de ese año, que instaba al Gobierno a revisar los planes de integración ferroviarios desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y medioambiental, buscando alternativas al soterramiento.

Esa resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de las Cortes Generales, y el informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre las sociedades públicas como Gijón al Norte, participadas por Adif, fue puesto por los responsables de este último organismo en la última reunión que mantuvieron técnicos del Ministerio de Transportes, del Principado y del Ayuntamiento de Gijón sobre el plan de vías.

Los técnicos municipales desconocían ese informe, “que viene a reforzar la línea planteada por Adif”. El Ayuntamiento va a analizar las propuestas “desde todos los puntos de vista, de la integración del ferrocarril en la ciudad y del temporal”.

La oposición afea que no se cumpla con la intermodalidad y la centralidad

A más anuncios sobre el plan de vías, más críticas de toda la oposición. Los grupos políticos rechazaron ayer mismo el proyecto de Adif para la estación –y que se les facilitó desde el gobierno local por la mañana– ya que argumentan que no cumplen con los “criterios de intermodalidad y centralidad”. También se mostraron críticos con la alcaldesa de Gijón, Ana González, por su negativa a consensuar una postura para el plan de vías. “Rompió unilateralmente el consenso existente”, denunciaron antes de añadir que la Regidora “no se molesta ni en hacer el más mínimo esfuerzo en tejer un nuevo consenso, piensa que este proyecto es suyo”.

En el Partido Popular, por ejemplo, se mostraron críticos con cualquier propuesta que no sea soterrar la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, en una comparecencia conjunta ayer del portavoz municipal, Alberto López Asenjo, la diputada nacional Paloma Gázquez y el portavoz adjunto en la Junta General del Principado, Pablo González. Este último indicó que va a plantear una iniciativa en el parlamento regional para que el Principado comprometa al plan de vías su aportación económica prevista en el convenio de 2019, en porcentaje, como fórmula para enfrentar lo que él calificó como “silencio cómplice de Barbón”, en referencia al presidente regional, respecto a los cambios que se están planteando en el plan de vías de Gijón. Paloma Gázquez, por su parte, recalcó que “la estación en Sanz Crespo no es rentable para la sociedad”, mientras que Alberto López Asenjo defendió que “muchas grandes obras de infraestructuras a nivel europeo son soterradas”, frente a los reparos que pone el Tribunal de Cuentas y a los que se acoge ahora Adif.

Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, se sitúa en un escenario negativo y ve lejano un posible punto de encuentro. “Es difícil poder acordar con quién desprecia cuestiones tan elementales en democracia como el respeto institucional, la transparencia, el diálogo o la palabra dada”, señaló. Y añadió: “Las decisiones se toman en conciliábulos privados en los que solo participan representantes socialistas y ahora las comparecencias se ofrecen primero en la sala de prensa que en la comisión correspondiente”.

Ese último punto también fue criticado por Laura Tuero, de Podemos-Equo, al explicar que recibieron el documento ilustrativo de la propuesta de Adif de integración del ferrocarril para la ciudad veinte minutos antes que se presentase a los medios de comunicación. “Es una muestra más de las ganas que tiene el equipo de gobierno de escucharnos a nosotros y a la ciudad para recuperar el consenso en torno al plan de vías. Ahora las reuniones ya son solo a dos bandas”, lamentó.

A su juicio, el principal inconveniente de Adif es que “ya patina cuando ignora por completo la intermodalidad al no incluir la estación de autobuses”. Y recalcó que sigue transcurriendo el tiempo sin que se establezca una línea clara de actuación: “Cambian cada día de idea según pegue el viento. No hacen más que poner infografías sobre la mesa sin ningún fundamento, uno tras otro. Mientras tanto, seguimos gastando dinero público de todas las administraciones en informes para uno y otro lado sin ningún criterio”.

En Foro, Jesús Martínez Salvador receló de la idea del Ministerio. “Su propuesta para aprovechar la estación provisional no incluye el soterramiento de las vías, pues excepto las de cercanías el resto son en superficie”, explicó. Además, comentó el portavoz forista, “tampoco cumple la centralidad y tampoco la intermodalidad, pues no hay estación de autobuses”, por lo que subraya que no puede hacer ninguna valoración positiva debido a que “destroza los tres pilares sobre los que se construyó el consenso del plan de vías”.

Respecto al consenso, Martínez Salvador relata que desde el gobierno local “se está haciendo todo lo contrario a lo que sería recomendable, actuando de espaldas a la oposición, de quien necesita apoyos en su intento de romper el convenio actual”.