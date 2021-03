“La acción del mar llegará hasta la tercera línea de playa”, según expertos hidráulicos

El retranqueo del paseo del Muro de San Lorenzo, propuesto por la Demarcación de Costas de Asturias, será necesario para evitar que la acción del mar provoque daños a las viviendas, no sólo a las que están en frente al paseo, sino hasta la tercera línea. Así lo asegura Miguel Ángel Losada, profesor emérito de la Universidad de Granada tras muchos años ejerciendo como catedrático de ingeniería hidráulica, reconocido junto a su hermano Íñigo, como uno de los mayores expertos del país en la materia.

Losada aboga no sólo por retranquear el Muro, sino también porque la nueva defensa que lo sustituya se haga en talud en vez de en vertical y que todos los años haya aportes de arena a la playa. “Dará estabilidad de la playa evitando que el rebote de las olas se lleve la arena”, comenta.

Este experto señala que el aumento del nivel del mar es inexorable, apuntando que, en lo que queda de siglo, el Cantábrico subirá medio metro el nivel del mar, si bien, respecto al incremento en la frecuencia y virulencia de los temporales es “probable”, pero no se pueda afirmar con certeza, dado que sólo se dispone de estudios estadísticos de los últimos 50 años, insuficientes para hacer una predicción categórica.

También remarca que no hace falta esperar a que pasen 40 años para que se note el problema de la actual configuración del Muro. “Ese problema ya existe en Gijón, donde las olas están llegando hasta los portales de la primera fila de viviendas e inundando calles próximas”, señala en referencia temporales que azotaron la ciudad en los últimos años. “El retranqueo del Muro es lo más saludable”, insiste este experto.

A su juicio, la clave a tener en cuenta respecto a las medidas a adoptar frente a la subida del nivel del mar es “controlar sus efectos hasta el primer grupo de viviendas”, algo que en otras localidades de España se ve ya que va a ser imposible de proteger: “En Málaga no hay dinero para mantener la ciudad; se va inundando la antigua y la nueva y lo mismo pasará en muchos sitios que crecieron a la sombra del turismo”.

Reubicar El Molinón

Miguel Ángel Losada también propone que se reubique el campo de fútbol del Sporting, dejando la zona de El Molinón por ser una zona inundable con avenidas y la subida de las mareas. “Cualquier persona con sentido común sabe que el campo hay que levantarlo”, aunque es consciente que los aficionados y socios del club no estarán por la labor.

Otras opciones para el Muro, evitando el retranqueo, llegan por boca del arquitecto Diego Cabezudo, que participó hace 30 años en su última reforma, en la que se afrontó mejoras en el paseo y en la parte alta de la estructura, que apenas se ha modificado en más de un siglo. “Hay un muro de mampostería de más de 100 años, con un relleno de arena detrás, entonces cuando hay un temporal se lo puede llevar y producir un socavón”, explica antes de explicar su propuesta. “Mi idea de un aparcamiento subterráneo refuerza mucho más el Muro a los embates del mar, con un cajón de hormigón armado. Se podría poner delante una pequeña escollera. Ese talud sería mucho más resistente de lo que hay ahora de forma vertical”, apunta.

En su caso, no es muy partidario del retranqueo del Muro, pero sí de establecer una estructura de refuerzo. “Ganar diez metros, para la playa y los efectos de la subida del mar no te enterarías”, afirma antes de añadir que sí sería viable la obra, aunque no la comparte.

Lo que sí defiende es una estructura inclinada para salvar la subida del nivel del mar y los temporales. Y ahí apoya también que se eleve “unos 20 o 30 centímetros” la zona de paso de los peatones para separarla de la parte habilitada al tráfico.