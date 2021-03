El dilema de los bañistas ante el retranqueo del Muro

Mediodía del sábado, el sol se cuela entre algunas nubes. Sopla viendo del nordeste. Pero los habituales no fallan a su cita con su baño en San Lorenzo. Una tradición que un puñado de fieles repite durante todo el año, casi a diario. Isabel Tena, Javier Santiago, Javier López, Pablo Huerga y Elia Criado debaten, nada más salir del agua, sobre la propuesta de retranquear el Muro. Y hay división de opiniones. “Soy partidaria, me creo el cambio climático, es necesario hacerle frente y las corrientes también han cambiado. Tenemos que cuidar la playa”, explica Tena. “Hay que pensar en nuestros hijos, nietos y bisnietos, y dejárselo lo mejor posible esto”, apunta Criado. “Habrá que conservar y fortalecer el entorno de la playa, pero buscando otra fórmula, porque el Muro está guapo así como está, no soy partidario de tocarlo”, subraya Huerga.

Javier López critica la “especulación” de mediados del siglo pasado, que provocó un “crecimiento exagerado respecto al mar”. “Hay que actuar en el Muro, es una pena, y puede ser muy caro, pero hay que salvar la ciudad”, apunta. A su juicio además sí que aprecia el efecto del cambio climático. “Cada vez queda menos arena seca, eso es algo incuestionable”, apunta.

Algo más reacio se manifiesta Javier Santiago. “Los técnicos tendrán más datos, aunque yo prefiero dejarlo como está”, señala. Una opinión que replican Isabel Tena y Elia Criado: “Seguirá quedando espacio suficiente de Muro para pasear, desaparecerá para los coches, pero a eso nos tenemos que acostumbrar”.