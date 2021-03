“La ITV de Granda será la primera que se haga fuera de un polígono industrial”

Manuel González-Posada (Gijón, 1957) es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural, “Les Caseríes”, una asociación acostumbrada a lidiar con problemas que amenazan con enquistarse en las parroquias. La lenta conexión a internet, la falta de saneamiento y los daños que ocasiona el jabalí son los retos de toda la vida que se junta con los nuevos, como la futura ITV en Granda o las críticas de algunas asociaciones del oeste al funcionamiento del colectivo.

–¿Cómo ha afectado a la zona rural el año de pandemia?

–Con las tecnologías que tenemos, sin una velocidad constante de internet, estamos muy mal. Aunque el señor Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, diga que en la zona rural estamos bastante bien no es verdad. La velocidad que nos falta no es la que hay en la calle Corrida ni en la calle Alburquerque.

–La Federación urbana sí que ha podido hacer reuniones telemáticas, pero ustedes lo tuvieron complicado. ¿En qué se traduce?

–En dificultades. Muchas asociaciones no pudieron conectarse a la de hace unos días por falta de velocidad.

–¿Qué solución se puede dar?

–Que las empresas de telefonía y fibra óptica gasten dinero en la zona rural. Entiendo que no les sea rentable porque, al contrario que en la ciudad, aquí somos cuatro.

–¿Echa de menos la implicación del Ayuntamiento y Principado?

–El Ayuntamiento poco puede hacer, pero el Principado sí puede hacer más, atornillando a las empresas de telefonía.

–Se vuelve a hablar de la intermodal. ¿A la zona rural el debate del plan de vías como le sienta?

–Llevamos ya 20 años de debate. Tiramos una estación al lado de la iglesia de San José, en El Humedal, para hacer una provisional a unos 300 metros más allá. Antes, estaba el museo del Ferrocarril, que era la estación de lo que fue Renfe. Ahora eso solo es un museo, y me parece bien, pero no entiendo que si la estación está hecha se le siga dando vueltas. El Ayuntamiento y los partidos en el poder, así como los ministerios es lo que están haciendo. Dar vueltas.

–La zona rural no es un conjunto, pero, si lo fuera ¿qué ubicación sería la idónea?

–La equidistante a todas las parroquias es el museo del Ferrocarril. Esa siempre fue la mejor y sigue siendo la mejor, en mi opinión particular. Es la más céntrica, porque un vecino de Ruedes tendrá que coger el coche para coger el AVE si es que llega a Gijón. Lo mismo me da que cojas a un vecino de Cenero y baje al Museo del Ferrocarril. Tendrá que coger coche. El que vive en La Arena o en El Natahoyo apenas usa ya el coche. Usará el transporte público, cosa de la que también carecemos en la zona rural.

–La ordenanza de movilidad será más benigna con los coches antiguos, los más habituales en la zona rural. ¿Le parece bien?

–Hasta que no esté aprobada no pongo la mano en el fuego. Ya lo vimos con las estaciones y con el “cascayu” del Muro. Lo provisional en Gijón tiende a quedar como oficial. Con los 2.500 kilómetros al año veremos a ver si es así.

–¿Se sabe algo del transporte bajo demanda que propuso la concejalía rural?

–No, nada. Es algo que viene del antiguo gobierno de Paz Fernández Felgueroso. Nos sacaron unos microbuses que duraron dos meses o tres y fue todo lo que hubo. Se habló del taxi bajo demanda, pero había que llamar con dos días de antelación, Lo malo es que el vecino no sabe si le va a pegar un infarto en dos días. La zona rural sigue dependiendo de las concesiones, que dan servicio a unas horas concretas, pero al vecino no le sirven de mucho.

–¿Qué piensa de la ITV de Granda?

–Va a ser la primera que se pone fuera de un polígono industrial. Va a tener unas entradas y salidas por caminos rurales, por los que antiguamente iba el carro de bueyes. Están asfaltados, pero no se ensancharon. Hay tres entradas. Una, la carretera de Pola de Siero, a la entrada de la iglesia de Granda. Otra, el camino de La Perdiz desde La Carbonera; ese camino cuenta con una cuesta empinada donde dos coches se cruzan muy justos. Si pasa un camión y un coche uno va a tener que parar. Por último, está el camino de Alfredón, desde Nuevo Roces, que en la vida se ensanchó. Supongo que harán sus estudios.

–¿Cómo va la limpieza de las fincas municipales?

–Hay zonas que siguen mal, como los terrenos de la antigua perrera municipal de Roces. Se cerró en la década de los ochenta y desde entonces no se ha limpiado. Es un nido de jabalíes.

–Salió un bando muy polémico...

–El famoso bando existía desde los tiempos de Paz Fernández Felgueroso y Tino Venturo, que lo dejó en un cajón. Ha llegado Tuero y lo ha sacado, pero hay que tener memoria. Nuestros abuelos limpiaban sus matos, porque delimitan su posesión y había que tenerlo guapo. Hoy, compramos un terreno, hacemos piscina, tenemos el césped de dentro como si fuera el golf, pero olvidamos el mato o los lilandis, así como los cierres. Y eso es del vecino y hay que limpiarlo. Si se hizo antes, se tiene que hacer ahora.

–Otra deuda histórica es el saneamiento...

–Se hizo mucho, pero necesitamos más. Cada dos por tres se hacen casas en la zona rural y la gente llega y no tiene saneamiento donde conectar. De una casa a otra puede haber 300 metros de diferencia y lo normal sería que se engancharan al saneamiento. Pero claro, no hay tubería metida y según la EMA cuesta mucho llevar saneamiento en la zona rural. Es un problema en muchas parroquias.

–¿Qué se sabe de la caza con arco para diezmar la población de jabalíes?

–La caza con arco no sé si ya funciona o no. En Oviedo se implantó y fue bien. Está claro que hay una súper población de jabalíes. No digo de defenderles ni matarlos a mansalva, pero hay que reducir su población por los daños que generan en las fincas. Las indemnizaciones luego son de risa y el aldeano se queda sin pación para los próximos tres años.

–“Les Caseríes” mantendrá a todas sus asociaciones, pero hay descontento en la zona oeste. ¿A qué se debe?

–Eso hay que preguntarlo a los descontentos.

–Veriña se va...

–Veriña, la primera vez que vino el nuevo presidente fue lo primero que dijo. Sin dar las buenas tardes, dijo que en la próxima asamblea iba a salir de la Federación. Todos quedamos a cuadros.

–¿Por qué se va?

–No lo sé.

–¿Falta relevo en el movimiento vecinal de la zona rural?

–Sí, en la zona rural hay gente mayor y los jóvenes, por trabajo o estudios, no entran en el movimiento vecinal. La mayor parte de las asociaciones están formadas por jubilados o prejubilados y son los que tiran por ello. Es lo que hay.