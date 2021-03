Vecinos y ecologistas estallan contra el plan del aire del Oeste: “Es una tomadura de pelo”

“Una tomadura de pelo, la historia de nunca acabar”. El documento definitivo del plan de la calidad del aire en la zona Oeste (presentado el viernes por el Principado) ha sido acogido entre vecinos y colectivos ecologistas de la ciudad como un capítulo más dentro de “un problema que no tiene fin”. “Se inventan documentos, pero no se hace nada y ya estamos hartos, a pesar de las restricciones sanitarias estamos valorando salir a la calle a protestar otra vez, aunque seamos diez personas, porque esto es una broma”, denuncian.

José Luis Rodríguez Peón, vocal de medio ambiente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, se mostraba ayer tajante ante el nuevo documento. “Nos están tomando el pelo”, afirma rotundo, ante la decisión del Principado de flexibilizar la exigencia a ArcelorMittal para adelantar las inversiones medioambientales en el sínter B de su factoría gijonesa. El ejecutivo regional ha vuelto a fijar en el 31 de diciembre de 2024 la fecha para que concluyan las actuaciones necesarias encaminadas a reducir los elevados niveles de polución de esta instalación, y los vecinos ven en esta decisión “una repetición de lo que lleva pasando desde hace quince años; se dice que se va a hacer y no se hace nada” para reducir la contaminación. “Es más, cada vez se contamina más”, recalca Peón, antes de exigir “que hablen menos y se pongan a trabajar más, porque los documentos no valen para nada”.

Sobre el endurecimiento de las medidas al puerto de El Musel para tapar los áridos, “hasta que no se haga una nave no habrá solución, porque en la carga y descarga se los lleva el viento igualmente”. “De lo que digan en este documento no nos creemos nada”, afirma.

Igual de perplejo se mostraba ayer también Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista, puesto que “lo primero es reconocer que hay un problema, porque el Principado aún sigue negándolo”. Y a ello se suma que “Arcelor no hace nada de nada, las restricciones solo son para las empresas pequeñas, la cobertura de los materiales de El Musel debería haberse hecho hace ya mucho tiempo y veremos si la estación fija de medición de contaminación se coloca finalmente en El Lauredal; estamos cansados de ver cómo las estaciones móviles se cambian cuando los valores son elevados; eso sin tener en cuenta que harían falta muchos más inspectores para controlar la calidad del aire”, afea Pontigo. “Tienen que hacer planes para que parezca que hacen algo, pero en realidad no hacen nada, y ya van muchos años”, denuncia con hartazgo.

Paco Ramos, de la plataforma Ecologistas en Acción, afirma que “nos parece bien toda la inversión que se lleve a cabo, lo que criticamos es el retraso en la toma de medidas, especialmente las relacionadas con la industria”, indica, antes de recordar que “en la zona oeste está clara la incidencia de las actividades industriales”, por lo que desde la plataforma “esperamos que tengan los mejores éxitos posibles con este plan, tanto en el sínter como en la puesta en marcha de las nuevas baterías”.