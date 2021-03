Absuelven a un militar gijonés de violar y pegar a su novia, que le denunció por celos

El calvario que un joven militar gijonés ha vivido en los últimos años, desde que su expareja le acusase de violación, maltrato habitual, lesiones y detención ilegal, acaba de llegar a su fin después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la absolución lograda en los tribunales tras una larga pelea judicial en la que llegó a afrontar 27 años y medio de cárcel que le exigía la acusación particular o los 11 años de prisión que solicitaba la Fiscalía. Ahora, el incidente que generó una de sus múltiples discusiones de pareja, ha quedado en un delito leve de lesiones (a cumplir con 600 euros de multa) y una orden de alejamiento de su exnovia, compañera en la academia militar, de seis meses. Todos los estamentos judiciales por las que ha pasado el caso dan credibilidad al relato del gijonés, ahora de 35 años, que apuntó a los celos por hablar con otras mujeres por el móvil como el detonante de la denuncia en detrimento de la versión de ella.

El detonante a todo este proceso judicial, según recoge la declaración de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de León y que ha confirmado el Supremo, llegó en julio de 2016, cuando la pareja llevaba algo más de un año de relación “tóxica y tormentosa”, tal y como describieron muchos de los más de veinte testigos que declararon durante la vista oral. Más descriptivos resultan los jueces del tribunal en su exposición de motivos, que llegan a definir esa relación como “indeseable y básicamente de tipo sexual, con constantes enfados y desencuentros en la relación personal, que algunos testigos achacan a la personalidad de ella tanto o más que a la de él”.

El día de autos, el gijonés acudió a casa de la denunciante, alternando las relaciones sexuales, “lo que hicieron en diversas ocasiones ese tarde”, dicen los jueces, con “ver la televisión”. En un momento dado comenzó una nueva discusión entre ambos de las muchas que acostumbraban a protagonizar, porque ella le había quitado su teléfono móvil. “En el trance de quitarle el teléfono móvil”, el acusado, que estuvo representado por la abogada gijonesa Teresa Camacho durante todo el procedimiento, “le causó una lesión en el labio a su novia, consistente en una herida en la cara interna del labio inferior, hematomas en antebrazo derecho y hematoma en fosa ilíaca izquierda”. Heridas de las que tardó en curarse en siete días y sin secuelas. Tras ese incidente, y al ver que las compañeras de piso de su novia llegaban a la habitación, el gijonés optó por irse del lugar.

La afectada, tanto a sus compañeras de piso como a otros compañeros y docentes de la academia militar a la que también iba, comenzó a relatar distintos episodios de violencia y maltrato sexual además de episodios de acoso verbales y físicos. También habló con varios mandos militares y hasta que al final optó por presentar una denuncia contra el gijonés.

El caso llegó a juicio y el joven se sentó en el banquillo acusado de dos delitos de agresión sexual con la agravante de parentesco, un delito de maltrato habitual, otro de lesiones y otro más de detención ilegal. En su versión, apoyada en otros testimonios de terceros, relataba discusiones habituales, con insultos mutuos y episodios de celos por parte de ella porque tenía el teléfono de otras mujeres en su móvil. Los enfados eran constantes así como las rupturas. A veces hasta dos a la semana. Pero las reconciliaciones eran también habituales.

Delito leve

En cambio, en lo que respecta a la versión de ella, en la que se sustentaban todos los cargos tanto de la acusación como los del fiscal (acusó de coacciones y agresión sexual continuada), los jueces desconfiaron de su veracidad. “Resulta extraño cómo si la relación iba tan mal no la rompieron mucho antes”. “No parece que la denunciante diga toda la verdad cuando afirma que presentó la denuncia días más tarde porque el mando militar le dijo que lo pensara, que ella era alumna sargento y podía resultar perjudicada si denunciaba, viniendo a afirmar que fue coaccionada desde los mandos militares para no denunciar el hecho”. La sentencia insiste que la versión de ella presenta “dudas razonables, no existiendo persistencia clara en el testimonio ni corroboración periférica ni objetiva de los hechos denunciados”. Más allá del episodio del teléfono móvil por el que el gijonés ha asumido ese delito leve de lesiones y el pago de una multa. Todos los demás delitos han sido rechazados, como ha zanjado el Supremo.