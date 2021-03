Los ferroviarios ven “un parche” el plan de Sanz Crespo, pero urgen “una estación ya”

Francisco Barros, presidente del comité de empresa de Renfe, recuerda, en primer lugar, que cuando se planteó la demolición se insistió “en que iba a ser centralizada”. A su juicio, no se cumple con la premisa de la intermodalidad, y tampoco “el enlace con el metrotrén queda definido”. Considera, además, que “el soterramiento debe empezar unos cuantos metros antes”, por lo que no se cumple con la premisa de eliminar la barrera ferroviaria que divide en dos la ciudad. “Acogerse a los informes del Tribunal de Cuentas, donde recomienda no soterrar estaciones, cuando ya tenemos una infraestructura soterrada de tres kilómetros como es el metrotrén, supone que nos acogemos a recomendaciones. No es lógico. Es algo que no entendemos”, reprocha Barros antes de añadir que “Gijón necesita una estación intermodal, central y que abra el ferrocarril a la ciudad”.

De mano, Juan Carlos Lora, presidente del sector ferroviario de Comisiones Obreras en Asturias, advierte que el proyecto de Sanz Crespo “es un parche”. Y subraya también que “Gijón no se merece que no le hagan una estación adecuada”. Eso sí, advierte también de la necesidad urgente de llevar a cabo una estación definitiva “para dejar de perder viajeros”. A su juicio, “lo ideal hubiera sido llevar una buena estación en La Calzada, y soterrar desde ese lugar hasta dentro de la ciudad para eliminar toda la barrera ferroviaria”, ya que en este caso “hubiera sido más barato”. “Y hay terreno” para hacerlo, defiende.

En todo caso, lo que no entiende Juan Carlos Lora es la nueva vuelta de tuerca al proyecto “por ahorrar 80 millones, que esa cifra para todo lo que costó el túnel no es significativo”. Y amplía su escepticismo sobre las opciones de que se ejecute la última propuesta para Sanz Crespo: “Llegaremos al año 3.000 y seguirá sin hacerse la estación, no me creo que esto sea el final”.

Respecto a la losa que cubrirá parte de las vías en los aledaños de la estación cree que “mejorarán algo la situación poniendo esa calle como hicieron en Oviedo, pero seguirá habiendo vías y la calzada estará en el aire”.

Diego Sánchez, del sector federal ferroviario de la CGT (Confederación General de Trabajo), muestra también su hartazgo por la “enésima modificación” al proyecto ferroviario. “Siempre defendimos que la estación debería estar donde estaba y no perder esa centralidad. Lo demás son inventos y alargar plazos que no deberían existir”, apunta. No obstante, respecto a la idea para Sanz Crespo, critica que, “aunque se enlace con el metrotrén, la centralidad no se recuperará y será muy difícil tener viajeros”. A la ausencia de la estación de autobuses en la idea de Sanz Crespo, también le suma otro problema de movilidad. “Por el Humedal pasaban casi todas las líneas de autobuses urbanos, y ahora a Sanz Crespo apenas llegan un par de ellas. Es otro punto que habría que tener en cuenta”, detalla.

La Plataforma en Defensa del Plan de Vías se reúne con políticos y asociaciones

La Plataforma en Defensa del Plan de Vías de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón celebrará esta tarde una reunión telemática en busca de “un consenso social” en la que participarán representantes de los grupos políticos, sindicatos y de asociaciones y entidades como la Cámara de Comercio, la Unión de Comerciantes o Ecologistas en Acción. El colectivo promovido por la FAV (Federación de Asociaciones Vecinales) se creó hace ocho años. La última decisión acordada por el Ayuntamiento, gobierno regional y Ministerio de Fomento, de reformar la estación de Sanz Crespo para que pase de su carácter de provisional a definitivo ha propiciado que la Plataforma en Defensa del Plan de Vías haya convocado esta reunión, que se celebrará de forma telemática. “Cuando supimos que volvíamos a la casilla cero sentimos hartazgo. Llevamos veinte años peleando por esto, y después de haber conseguido un proyecto de consenso, volver ahora a plantear otro, tomamos la decisión de reunirnos para que no nos mareen con unos y otros proyectos”, explica Manuel Cañete, presidente de la FAV. “Queremos provocar ese debate social, es fundamental que se produzca. Las decisiones que se están tomando son del gobierno local por medios de los técnicos municipales y por parte de los técnicos del Ministerio. Ni los miembros de Gijón al Norte se están enterando. Queremos ver la postura de todos”, comenta.