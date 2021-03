El caso del joven fallecido en El Molinón fue una “muerte natural”, zanja la Audiencia

Nuevo e importante giro en el “caso Eleazar”, el joven de 30 años y con discapacidad intelectual que falleció de un infarto tras una detención en los aledaños de El Molinón cuando disfrutaba de un partido de la selección española de fútbol y las Islas Feroe. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias acaba de ordenar el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar indicios de delito en la actuación de los ocho vigilantes de seguridad y los cinco agentes de la Policía Local de Gijón, tal y como sostenía la fiscal del caso, además de los investigados. Este duro revés a la familia del joven, que llegó a pedir una condena de doce años de cárcel a los policías y seis a los vigilantes por homicidio imprudente, entre otros delitos, no les va a detener en sus objetivos y ya han avanzado que “seguiremos peleando por hacer justicia”. “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, recurriremos al Tribunal Supremo, al Constitucional o Estrasburgo si es necesario, porque mi sobrino se murió y no se tenía que morir”, avanzó ayer a este periódico Diego García, tío del fallecido.

La tarea de la familia no será sencilla, pues el auto de la Audiencia va desmontando uno por uno los delitos que en fase de instrucción se pusieron sobre la mesa. Es más, el hilo conductor del relato que establece el tribunal se fundamenta en los informes médicos existentes que, “de forma coincidente y sin ningún tipo de divergencia cualitativa o sustancial calificaron de muerte natural” el fallecimiento de Eleazar García, que el 8 de septiembre de 2019 había acudido junto a su padre y otro familiar a ver el partido de fútbol entre España y las Islas Feroe que se disputó en El Molinón. El nuevo auto judicial no ve relación entre la intervención de los efectivos que le detuvieron y su muerte como así defiende la familia.

El fatal incidente surgió cuando Eleazar García se alejó de sus familiares y acabó saliendo del estadio. Trató de regresar al interior del recinto deportivo por las puertas 12 y 13 y más tarde por la 15, pero los porteros se lo impidieron. El joven, con una discapacidad reconocida del 75%, trató de explicarles, “balbuceando”, que quería ir con su padre, pero no tenía la entrada ni tampoco pudo aportar su número de teléfono. Acto seguido, aprovechó un despiste de los guardias para colarse en el campo, momento en el que uno de los vigilantes le interceptó y tras un forcejeo acabó fuera del campo. Varios compañeros de seguridad procedieron a inmovilizarle hasta la llegada de la Policía Local.

Tras ser reducido, Eleazar García fue trasladado al centro de salud El Parque-Somió a la espera de que el médico de guardia le examinase. Poco después comenzó a convulsionar y entró en parada cardiopulmonar hasta que falleció. Sus familiares, tiempo después, se enteraron de lo ocurrido y trataron de esclarecer las causas de la intervención, llegando a acusar de detención ilegal, homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral a los agentes y vigilantes de seguridad. Su planteamiento, rechazado por la Fiscalía, motivó que el Juzgado de Instrucción permitiese la apertura de juicio oral para que allí se esclareciese todo. Una decisión recurrida por los investigados.

Patologías previas

En base a todas las pruebas obrantes en la causa, la Audiencia dice ahora que no hay base para ir a juicio. ¿Los argumentos? Asegura que las lesiones que presentaba Eleazar García, según la autopsia, “resultan plenamente compatibles y concordantes con las maniobras de inmovilización y reducción empleadas para llevar a cabo la detención” del joven, que llegó a agredir a una de las vigilantes. El magistrado destaca incluso que esa laboral para el arresto “garantizó no solo el resultado de pretendido sino que minimizó los datos corporales a la persona objeto de reducción”. Y vincula el resultado luctuoso a las patologías previas del joven, como “epilepsia no filiada, enfermedad de Crohn y riesgos cardiovasculares, pues se trataba de una persona de cierta obesidad, con 140 kilos, y con un músculo cardíaco infiltrado de grasa, además de los diversos fármacos pautados para el tratamiento de estados de ansiedad, agitación y tensión psíquica”. Si no es por todo eso, la actuación policial “no habría determinado por sí sola el fallecimiento”, afirma el tribunal de la Audiencia.