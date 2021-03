Al Pleno de mañana va una modificación presupuestaria de 17 millones donde se incluyen 1,2 millones para un nuevo paquete de ayudas económicas directas a autónomos y empresarios afectados por las limitaciones de actividad impuestas por el covid. Y a ese misma sesión plenaria va una pregunta de Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, exigiendo que el gobierno local aclare si esas ayudas serán accesibles a quienes tengan deudas con la administración, justamente por la situación de pandemia.

“¿Por qué lo llevamos al Pleno? Porque ya fue dos veces a comisión y se nos dijeron cosas contradictorias. Primero que se podían exonerar de esa obligación y luego que no se podía. Hay que aclararlo”, explica.

Para Pérez Carcedo que tener deudas sobrevenidas no sea obstáculo para recibir este tipo de ayudas sería “lo justo, de lo contrario estaríamos ante un círculo vicioso: no se pueden recibir ayudas porque se tienen deudas y se tienen deudas porque no se pueden recibir ayudas”. Por eso pide al Ayuntamiento que explore las fórmulas posibles para conseguirlo. Un ejemplo es Mieres. “Allí se hizo tras una consulta con Hacienda que les contestó que sí. No entendemos las dudas de Gijón. Si en Mieres se pudo hacer, en Gijón también se puede hacer”, explicó.

El antecedente de Mieres era el aval de Gijón cuando se comprometió a no tener en cuenta las deudas sobrevenidas para dar esas ayudas. El problema fue un informe de la Federación Asturiana de Concejos alertando de que no era factible en el actual marco legal. Para Pérez Carcedo el culpable mayor es el gobierno nacional de PSOE y Unidas Podemos “que podía haber cambiado la ley general de subvenciones pero decidió mirar para otro lado. Ahora cada uno que solvente su papeleta”.