Jove da luz verde a ampliar su área de resonancias, que exige modificar accesos

El Hospital de Jove modificará finalmente parte sus accesos y ampliará su área de resonancias en una ambiciosa reforma que acaba de iniciarse y que se antoja, según los profesionales, “más bien compleja, pero ilusionante”. Las obras, que llevaban meses en estudio –y que acaban de comenzar pillando por sorpresa hasta a buena parte de los profesionales–, se compaginarán con las anunciadas mejoras del área de endoscopias y tres nuevos quirófanos. El centro concertado cierra así un plan de impulso tecnológico que, iniciado el año pasado con la compra de un nuevo acelerador lineal de radioterapia, se saldará con una inversión millonaria.

Relacionadas El Hospital de Jove planea una ampliación que obligaría a modificar el acceso a Urgencias

La reforma comenzó hace unas semanas con los primeros movimientos de tierra. Este diario ya había adelantado que se barajaban dos opciones, con una más “humilde”, sin obras mayores, que solo sustituiría el equipo de resonancia actual. La otra, que es la que acaba de iniciarse, aboga por habilitar un espacio externo para añadir un nuevo equipo, y eso exige no solo ampliar el propio hospital, sino modificar parte de las conexiones viales al centro. La constructora a cargo del plan ya ha encargado a varias subcontratas trabajar en ambos frentes al mismo tiempo: las labores de adecuación del camino que baja bordeando Urgencias –que será “más amplio y operativo”, según el personal– y las de levantamiento de tierra para encajar la nueva resonancia junto al hospital. “Ese camino de bajada se ha tenido que cerrar, pero creemos que no supone ningún trastorno: para acceder sigues entrando por la carretera general y ahora solo tienes que dar la vuelta y salir por donde viniste”, aclaran los trabajadores, que reconocen que no esperaban un inicio de obras tan “repentino”. Dar luz verde a este proyecto, aunque implica una reforma más compleja y costosa, permitirá también que Jove sea más competitivo, teniendo sobre todo en cuenta que la mayor parte de su financiación depende de la actividad que le demande la consejería de Salud.

La gerencia, que de momento prefiere no dar detalles sobre el nuevo proyecto, sí ha soltado las primeras pinceladas de cómo quedará el hospital a la agrupación de pensionistas de la zona oeste de Gijón y Carreño durante una reunión celebrada la semana pasada. “Todo lo que sea mejorar el hospital nos parece bien. Nos dicen que la idea es que la nueva resonancia, mucho más potente, permitirá atraer a muchas más pacientes y de toda la región”, explican los jubilados, que solo esperan que la ampliación venga dotada con más personal sanitario.

Por su parte, el servicio de endoscopias, que solía ocupar la planta baja, se ha trasladado a la primera planta para renovar los tres equipos con los que contaba la unidad y que dispondrán con este cambio de ubicación de un espacio más “holgado” para la asistencia. Cuando el área ocupaba la planta baja, una pequeña reforma incluyó una tercera torre de endoscopias a las dos con las que antiguamente contaba el hospital, pero si ganar espacio físico, por lo que la unidad se había quedado pequeña. La renovación técnica de los tres equipos permitirá detectar lesiones menos visibles y atender a pacientes con mayor rapidez, y se espera que esta fase de reforma pueda comenzar en pocas semanas. “Todo a la vez no podía ser y con la pandemia hubo un pequeño parón, pero la línea de trabajo es buena: de poco nos serviría tener muy buenos médicos si no llevamos también la delantera en la tecnología. Es de agradecer que se esté invirtiendo en todo esto”, completa el personal médico gijonés.

El cambio de planta, en cualquier caso, ya permite dejar la baja para los también ya anunciados tres nuevos quirófanos, que permitirán potenciar la atención ambulatoria (pacientes que se operan en el día y son dados de alta sin tener que dormir en el hospital) y cirugías menores con ingresos breves. Este tipo de operaciones son cada vez más comunes por el avance técnico del sector sanitario. Jove, de hecho, utiliza ahora varias decenas de camas menos de las que solía necesitar hace una década. Esta parte de la reforma es la más avanzada, calculan los sanitarios que el fin de las obras es ya “inminente”, y su puesta en marcha permitirá arrancar con la renovación de endoscopias, que lleva meses diseñándose.

Los pensionistas de la zona oeste piden más personal sanitario para evitar fugas de talentos

La agrupación de pensionistas de la zona oeste de Gijón y Carreño, tras su reunión la semana pasada con la gerencia del Hospital de Jove, emitieron ayer un comunicado para pedir que el centro concertado amplíe personal en buena parte de sus categorías con el objetivo de evitar la fuga de talentos que, dicen, sigue vigente en parte de la red privada y concertada de la sanidad asturiana. Aunque aplauden las reformas ahora en marcha en las áreas de endoscopias y resonancias –otra de sus reclamaciones era, precisamente, invertir en obras que apuesten por los avances tecnológicos–, consideran necesaria “una mayor coordinación con el Hospital de Cabueñes” y “un plan para minimizar las listas de espera” tras las demoras por la pandemia, si bien Jove es siempre uno de los hospitales asturianos con menos retraso en cirugías. Los pensionistas hacen también hincapié en ampliar el servicio de Urología, que a juicio del grupo está falto de personal –la gerencia ya anunció en su día que tenía previsto contratar a varios profesionales de la especialidad, pero que la escasez de este tipo de facultativos habían dilatado el proceso– y la conexión al hospital con autobuses públicos, que debería tener “más frecuencias” también para facilitar el traslado de personal sanitario. Han enviado todas estas peticiones al consistorio gijonés, el de Carreño y a la consejería de Salud.