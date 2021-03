La Plataforma del Plan de Vías plantea movilizarse para impulsar la estación

La Plataforma del Plan de Vías decidió ayer apuntar por elevación y enviar cartas al Principado y al Ministerio de Transportes, para solicitar sendas reuniones telemáticas con el presidente autonómico, Adrián Barbón y con el ministro José Luis Ábalos. Del primero, igual que al gobierno local, esperan que presionen a Madrid. Proyecto, plazos y presupuesto y una solución adecuada es lo que esperan del Ministerio.

La iniciativa fue puesta ayer sobre el tapete por el expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Adrián Arias, quien señaló que “sabemos que esto a veces es complicado; bueno, pues si el Ministro no viene a nosotros, igual tenemos que ir nosotros al Ministro”. El actual líder vecinal, Manuel Cañete la hizo suya y la dio por aprobada al no oponerse a la misma ninguno de los más de 30 asistentes a la reunión telemática de la plataforma, convocada por la FAV después de que Adif (dependiente del Ministerio) haya propuesto construir la intermodal ampliando la provisional de Sanz Crespo. El proyecto gira en torno a una losa ajardinada que cubriría parcialmente la estación y que estaría atravesada por un vial para unir la salida de la autopista “Y” en la rotonda de la avenida de Portugal con la avenida de Juan Carlos Primero a través de una nueva rotonda que se construiría frente a la Comisaría, eliminando el actual viaducto de la avenida de Carlos Marx.

En la reactivación de la plataforma, la voz cantante la está llevando la federación vecinal, con intervenciones muy críticas ayer de sus tres últimos presidentes. Cañete llegó a ironizar ante los nuevos pasos que se plantean, afirmando que “Ábalos coge muy fácil el micrófono, ya lo veis, no, otra cosa es que, como buen político, se cumpla o no se cumpla en función de en qué momento te pille de la historia”, en alusión al encuentro que mantuvo con integrantes de la plataforma en la plaza Mayor en época preelectoral, donde ofreció compromisos.

La plataforma se dirigirá inicialmente a Adrián Barbón y, “pasado un tiempo prudencial, no descartamos la posibilidad de que venga el Ministro aquí también, pero para dar cancha a que venga a lucirse, tampoco”, si no para que escuche, apuntó Cañete. Además, también instaron a los representantes de todos los grupos municipales, que participaron en el encuentro, a que propiciaran el apoyo de los representantes asturianos en las Cortes y en el parlamento autonómico.

Los integrantes de la plataforma volverán a ser convocados a una reunión después de que en abril estén concluidos los informes que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, compararán urbanística y económicamente y en plazos de ejecución las propuestas de la estación frente al Museo del Ferrocarril, las dos variantes en Moreda y la de Sanz Crespo, plazo que les indicó la portavoz del gobierno local, socialista Marina Pineda.

La también expresidenta vecinal, Tita Caravera se preguntó si “nuestros representantes que van a Madrid van a pasearse”, mientras desde UGT y CC OO se urgió a que haya una estación cuanto antes. El hartazgo ante el requiebro de Adif también lo expresó Sara Menéndez, quien recordó que hace meses la Alcaldesa convocó a representantes sociales para defender la estación en Moreda.

Entre los escasos intervinientes en el debate también estuvo Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, quien cuestionó la necesidad del túnel del metrotrén, opinando que lo fundamental es eliminar la barrera ferroviaria. Pepín Fernández, de “Un Pulmón para el Solarón”, reclamó que no sólo sea parque el actual espacio verde, si no que el mismo se extienda “hasta donde se ponga la estación”.

Críticas entre el gobierno local y la oposición durante la reunión

El encuentro telemático propiciado ayer por la FAV sirvió para que todos los integrantes de la Plataforma pudieran escuchar de primera mano las posturas de los siete grupos municipales de la oposición, algunas irreconciliables y que vaticinan que no habrá consensos. En ese sentido, el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, pidió a los representantes de Foro y del PSOE que no se enroquen “en posiciones maximalistas”, mientras desde Foro sólo admiten la estación soterrada frente al Museo del Ferrocarril, señaló Jesús Martínez Salvador, y para la edil socialista Marina Pineda esa es la única de las cuatro alternativas posibles que daba por descartada. Aurelio Martín, de IU, también cuestiona la alternativa del Museo porque “tenemos que tener una estación, no una hipoteca”, Laura Tuero (Podemos-Equo) reclamó para Gijón el mismo trato que ciudades como Vigo; Alberto López Asenjo (PP) consideró que el gobierno local busca “la confrontación” en vez del consenso y Eladio de la Concha (Vox) consideró que lo que el Ministerio prioriza obras en otras comunidades autónomas.

La patronal de los autocares quiere la estación de autobuses en el “solarón”

La Confederación Española de Transporte por Autobús (Confebús), plantea que la futura estación de autobuses se construya en el “solarón”, donde antaño estaba la estación de cercanías de El Humedal, aunque eso suponga renunciar a la intermodalidad con una estación conjunta para trenes y autobuses. Así lo indicó ayer el director de esta patronal de transporte de viajeros por carretera, el gijonés Jaime Rodríguez Medal, quien sostiene que la intermodalidad “es conveniente” pero no imprescindible y que alejar la estación de autobuses del centro urbano lo único que haría es fomentar el uso del vehículo privado, en lugar del transporte público. Para Confebús, que agrupa tanto a las grandes como a las pequeñas empresas del sector, no es preciso, por tanto, buscarle un hueco a la estación de autobuses en el proyecto que ahora se plantea para construir la estación central de ferrocarril aprovechando la provisional de la calle Sanz Crespo. Puede ser una estación exclusivamente ferroviaria y la de autobuses construirse en El Humedal, mantiene. Ninguna de las tres ubicaciones que se están barajando para la estación intermodal es válida para albergar la estación de autobuses, ni la soterrada frente al Museo del Ferrocarril, ni una nueva en Moreda ni la última propuesta en Sanz Crespo, señala Jaime Rodríguez. “Construir la estación de autobuses donde estaba la antigua de FEVE y servicios lanzadera para conectarla con la de trenes de Sanz Crespo sería la solución óptima”, opina el director de Confebús. Rodríguez explica que las experiencias que ha habido de alejar las estaciones de autocares lejos del centro de ciudades han sido negativas y como ejemplo pone las experiencias en ese sentido en la década pasada en varias ciudades francesas “que desde 2017 volvieron a recuperar el centro de las ciudades como origen y destino”, ante la pérdida de viajeros que habían experimentado. En su opinión, la ubicación de las estaciones de transporte por carretera “es fundamental para definir el modelo de movilidad en las ciudades y si se quiere hacer una apuesta por el transporte público”. Como alternativa a una nueva estación de autobuses en el Humedal sólo contempla, mejorar la que ya existe en la calle Llanes.