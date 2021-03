La Calzada se queda a oscuras: Quejas vecinales por la falta de luz

La decisión municipal de cambiar las farolas en la calle Brasil, por otras de bajo consumo ha causado malestar entre los vecinos y comerciantes de la zona oeste. Cada farola solo cuenta ahora con un foco, que alumbra hacia la carretera, por lo que falta el que daba luz hacia la zona donde transitan los peatones. Y por cada dos de las antiguas están poniendo una nueva. “No se ve ni para entrar en el portal”, lamenta Víctor Yáñez, mientras comenta con Manuel Filgueiras y Carmen Alonso el nuevo escenario. “Las calles se están muriendo, cada vez echan la persiana más comercios por esta crisis, si encima no hay luz, y las hacemos más aburridas, no vamos a ningún lado”, lamenta Alonso.

El contraste entre calles se aprecia en el cruce con la avenida de Manuel Rodríguez Álvarez. De un lado, justo en el fin de la calle Gran Capitán, se encuentra Lucía Díaz, trabajadora de un herbolario. “Se nota la diferencia, donde las han cambiado no invita a pasear. La luz no me molesta, no está la cosa como para tener que ahorrar e ir a oscuras, cuando se necesita que se dé vida a las calles y a los comercios”, aporta. Una opinión que comparte a escasos metros Paco Mevel, mientras atiende a los clientes de su cafetería, donde aún conservan las luces de siempre. “Los políticos llevan tiempo haciendo desaguisados en Gijón, primero en el Centro y ahora nos ha llegado a los barrios. Antes, con la idea desafortunada del carril bus y ahora de quitarnos luz”, afirma, con gesto resignado, mientras la noche va tomando forma y despacha las últimas consumiciones a sus clientes antes del cierre adelantado de las ocho.

“Nos hemos quedado con la mitad de luz, la calle transmite inseguridad. El contraste es enorme de una calle a otra”, cuenta Ana María Pérez. En su caso suele pasear a su perro cuando anochece por la zona. Ahora, con el nuevo escenario, le entra alguna duda de si continuar con esa misma rutina. “El problema no es ahora, que tenemos que estar todos en casa a las diez de la noche, será después cuando se retome la normalidad”, añade. Una idea que también apoya Caty Ojeda. “Me daría miedo venir sola por la calle”, relata.

No solo la inseguridad de los vecinos se sitúa como queja con este cambio. También los comerciantes creen que se perderá esa calidez para pasear por la zona. “Si esto se muere, a la gente no le invita a pasear por falta de luz, empezaremos a cerrar y será perjudicial para todos”, dice un comerciante de la zona. “Ahora estoy cerrado por el covid, pero cuando vuelva a abrir la sidrería tendré que poner algún foco, pantalla o algo en la terraza”, explica Ruperto López, dueño de un local hostelero en la calle Brasil.