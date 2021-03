“Componer canciones y poemas en pandemia te da alegría, pero no cura el malestar”

–Cantautor y poeta. ¿Son una especie en peligro de extinción?

–Podría parecerlo, pero siento que la canción de autor goza de buena salud. Hay nombres de primera línea haciendo conciertos y llenando estadios, como Rozalén o Jorge Drexler. El tema de la poesía es diferente, ha habido un “boom” en los últimos años en la poesía que yo cultivo, hemos vendido mucho, aunque hay otro tipo que engancha menos.

–Descubrió la música con una guitarra de música “heavy” con sus amigos.

–Tocaba con amigos, pero a la vez me gustaban cosas de Silvio Rodríguez y Serrat. Al final me decanté por eso. El heavy me servía en la adolescencia.

–¿Por qué venció la música a su otra pasión, la docencia como profesor de Educación Física?

–Me gustaba mucho ser profe, daba mis clases, realmente no me apasionaba como la música. Lo que quiero es cantar y viajar, que es lo que me proporciona la música. Es la parte lúdica de la música, el encuentro con el público. Y esa aventura de ir a cada ciudad, es una liberación total. Me encanta componer, pero en los viajes y conciertos disfruto lo máximo.

–¿Es inevitable componer en pandemia y que las letras recojan esos sentimientos del confinamiento?

–He hecho poemas sobre la pandemia, porque todo lo que conmueve, siempre es susceptible de plasmarlo. Y en cuanto a una canción, te acompaña y puedes hacer algo bonito de una situación fea, pero no te quita el malestar. Te da alegría, pero las canciones no curan, no es una terapia. El malestar profundo no te lo quita.

–¿Qué se encontrará el público en su último trabajo, “El viejo boxeador”?

–Es un muy variado, es el más optimista de mis discos. Musicalmente y letrísticamente es el más trabajado, con más variaciones a nivel rítmico, melódico y armónico. Es el más rico de todos.

–Reivindica el derecho a enfadarse en uno de sus temas, y le da también un pequeño palo a los “haters”. ¿Se cabrea mucho?

–En “5 gramos de resentimiento” aparece la necesidad de contestarles. En una sociedad que estamos de poner la otra rejilla. Es una canción en defensa propia. No me cabreo mucho, pero sí que en algún momento he recibido alguna cosa fea, más de personas cercanas. Contestar a los “haters” no sirve de terapia, pero es algo muy liberador.

–En “La pareja interminable” hace mención a esa intención de salir mejores personas resaltando que “los guionistas de esta historia harán que acabe bien”. ¿Sigue siendo optimista?

–Lo definía muy bien David Trueba. Decía que hay una sociedad con das caras, los que tienen la mirada limpia por el bien común, y los que trapichean con los recursos públicos y hacen negocio con la desigualdad. Al final nos queda esto de esta pandemia. Se trapichea con la vida y la muerte, es una pena que haya quedado tan patente.