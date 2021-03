Laviada rinde homenaje a Silverio Zapico: “Se lo debemos todo”

Los creyentes del barrio hicieron ayer gala de todo lo aprendido en compañía de Zapico durante más de medio siglo. Rezaron el padrenuestro como el fallecido les dijo que debía hacerse, con las palmas de las manos extendidas y entonando de forma clara. Sin murmurar. Cantaron cuando tocó cantar. Se sentaron obedientes en los marcadores de las bancadas para garantizar el metro y medio de seguridad. Cuando el templo se llenó (los más de 40 sacerdotes presentes en el acto ocupaban ya dos medias bancadas), varias decenas de feligreses siguieron la misa dispersados en la plazoleta de la entrada. Muchos lloraron. Comulgaron más de cuarenta personas y todos trataron de arropar al sacristán y mano derecha del sacerdote, Vicente Soto, que intentaba sonreír. El “protocolo”, en realidad, solo se rompió con un par de aplausos: uno para animar tras su lectura a Macarena Fernández, sobrina del fallecido, y otro final, el más estruendoso, cuando Zapico salió por última vez de su templo.

Los feligreses hablaron en el funeral a través de Benigno Uría, secretario del consejo de la parroquia, que tampoco logró aguantar las lágrimas. “Estamos de luto y nos sentimos huérfanos. Don Silverio durante más de 50 años siempre vivió por y para esta parroquia”, expresó. Él llevaba ya meses preguntándole en privado cómo se encontraba. “Siempre me decía: ‘yo me encomiendo todos los días al Señor y le pido por mi salud, pero lo que él decida estará bien’”, recordó el parroquiano, que agradeció en nombre del resto de la comunidad la labor de Soto y la ayuda brindada por Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, “que acogió como un hermano” al sacerdote en la residencia parroquial para que pudiese sobrellevar tranquilo estas últimas semanas. “Gracias, Silverio. Puedes estar seguro de que tú siempre de tantos años no se perderá”, zanjó el feligrés.

La sobrina del fallecido, por su parte, agradeció en nombre del resto de la familia de Zapico todos los apoyos recibidos en las últimas horas. “Esta parroquia era su vida, esperamos que sigáis perpetuando esta familia espiritual. Él y Senén (un hermano del párroco, también sacerdote y fallecido hace poco más de un mes) fueron nuestros curas de casa, así que ahora nos hemos quedado un poco huérfanos. Solo nos cabe esperar que Dios les acoja”, expresó, emocionada. La misa fue oficiada por el vicario general, Jorge Juan Fernández, en compañía del vicario local, Jorge Cabal, y el arcipreste de Gijón, Juan Lozano.

Para buena parte del barrio la presencia de Zapico en Laviada era algo que se daba por hecho. Solo los más veteranos recuerdan el barrio sin parroquia propia, y pocos más vivieron de primera mano el nacimiento, al principio humilde, de la Resurrección. Dos de ellos son Carlos Valdés y María del Carmen Gómez, que ayer hacían memoria. “Nos convocó en el salón de actos del instituto del barrio para comentarnos que iba a hacer una parroquia. Usábamos unos almacenes, pusimos un altar. Daba igual, don Silverio daba misa en un bajo como quien la da en una catedral”, relataron.