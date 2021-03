Portazo a los vecinos de Nuevo Roces para ganar aparcamientos

“El problema irá a más en el futuro, con el barrio a la mitad de ocupación ya está así de saturado. Cuando vaya llenándose igual es tarde para solucionarse. Hay que anticiparse”, comenta Miguel Bernardo, presidente de los vecinos de Nuevo Roces. “Salimos desanimados de la reunión con el Ayuntamiento, porque cuando no admiten que hay un problema, es que no quieren solucionarlo”, afirma antes de añadir que el informe, a su juicio, no se ajusta a la realidad: “De las plazas que consideran que hay libres, 77 de ellas están junto a la zona que no se han construido, junto al campo de fútbol”.

Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente y Movilidad; Dolores Patón, concejala de Atención a la Ciudadanía y Distritos; y Cosme García, director general de Movilidad, se reunieron ayer con los vecinos de Nuevo Roces. Presentaron un informe en el que se determina que de las 1.036 plazas en superficie había 114 libres.

Los vecinos trasladaron al Ayuntamiento tres opciones para ganar plazas de aparcamiento. Por un lado, que algunas calles pasen a distribuirse las plazas en batería en lugar de en línea para que puedan estacionar más coches. También plantearon la opción de que se habilitase una finca municipal junto a la iglesia de San Julián. Y finalmente una tercera vía. “Les pedimos que se nos enseñase la finca que se había ofrecido para la ITV, pero no se nos dijo ni siquiera cuál era”, apunta Bernardo.

Nuevo Roces, un barrio joven situado en la parte sur de la Autovía del Cantábrico, cuenta con una población en crecimiento que, a juicio de su líder vecinal, no se está “anticipando las necesidades que se tendrán para el futuro”, según su líder vecinal. “No es algo real ese 10%. Los fines de semana ni siquiera existe eso poco. Somos un barrio de dos kilómetros de largo, en crecimiento, y en el que nos falta un planteamiento general de Movilidad, como por ejemplo que llegue la línea 16 de bus urbano”, destaca.