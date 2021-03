Permutar la parcela adquirida por Itvasa en Granda por otra del Ayuntamiento o del Principado de Asturias es la alternativa que puso ayer encima de la mesa el PP, para evitar que una instalación por la que pasarán miles de vehículos al año cause molestias a vecinos. La propuesta fue anunciada ayer por el portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado y presidente del partido en Gijón, Pablo González y el portavoz municipal, Alberto López Asenjo en una comparecencia pública en la sede del partido en la ciudad a la que acudieron como espectadores dos representantes de la Plataforma contra la ITV en Granda.

La permuta no es la única opción que los populares consideran viable para solventar el problema, sino que también ven como posible que se analice la reversión del contrato, si bien Pablo González calificó como de “poco probable” la reversión de ese contrato privado, agregando que además el contrato no es público.

El PP presentará ya su propuesta en el pleno municipal, como una enmienda a la iniciativa formulada por otras fuerzas de la oposición municipal. En el caso del parlamento autonómico, este planteamiento ya ha sido registrado por el grupo popular como una proposición no de ley, después de que ni Ciudadanos, ni Foro Asturias ni Podemos asumieran esta propuesta, si no que han optado por limitarse a pedir que les informen de ubicaciones alternativas y a pedir la paralización de la instalación, respecto a lo que Pablo González considera que no es factible legalmente.

Para el presidente del PP de Gijón, el margen de maniobra para evitar que la ITV se instale en Granda se reduce a las dos alternativas que propone su partido, ya que “paralizar la instalación de la ITV, con la parcela ya comprada, no es posible, porque estaríamos rayando la prevaricación con mucha cercanía”, con lo que la solución que se podría dar es que se ofreciese a Itvasa, la sociedad promotora, otra ubicación alternativa en un espacio industrial donde no cause molestias el elevado tráfico anual de vehículos de una inspección técnica.

La parcela adquirida por Itvasa en Granda dispone de una edificación que la empresa prevé reformar. El canje con una parcela pública no tendría por qué ser necesariamente con una ya edificada, opinó Pablo González, si no que como en toda permuta se tendría que buscar un equilibrio patrimonial, esto es, compensar económicamente la diferencia de valor de las parcelas si existiese, lo que posibilita que se pueda en teoría permutar por una finca sin edificar.

“Estar vigilantes”

El coste que podría tener para las partes una permuta de ese tipo habría, apuntó, que analizarlo en conjunto, ya que en un polígono industrial la administración se ahorraría otros costes como los de acondicionamiento de los accesos necesarios si la ITV se mantiene en Granda, y la empresa se ahorraría los costes de remodelar la nave, de construir una nueva.

Alberto López Asenjo, por su parte, apuntó que en el PP van a “estar vigilantes, porque no podemos estar admitiendo una política de hechos consumados” en lo que se refiere a la instalación de la ITV en Granda.

Pablo González señaló que las dos iniciativas del PP buscan “dar soluciones a este embrollo que la propia ITV ha creado”.