“El directo se llevó un buen palo por la pandemia, pero lo virtual no lo sustituirá”

–Si no imaginaba que vídeos de un minuto iban a dar para tanto, ya eso de hacer un show, y que tenga segunda parte, ¿da casi ya para pedir la jubilación?

–El primer show funcionó muy bien, decidimos hacer otro, y cuando lo estrenamos la gente que había venido al primero decían que estaba mejor. Si se puede haremos un tercero, pero igual hasta la jubilación ya es mucho. Eso de jubilarse va a quedar en leyenda urbana más bien dentro de unos años.

–En la descripción de su espectáculo dicen que no le va a cambiar la vida al espectador, pero que se van a reír un buen rato. ¿Qué se encontrarán?

–Si nadie tiene una referencia nuestra, lo más fácil, para no venir a ciegas, lo más fácil es ponerse cuatro o cinco vídeos, que tenemos unos 200 vídeos de poco más de un minuto para documentarse. A veces hablamos los dos, Alberto (Casado) y yo, sobre determinados temas, de lo que nos apetezca, y en otros aparece mucho el mundo “Pantomima”, con nuestros personajes y mundo peculiar.

–Tratan sobre todo en su “sketchs” situaciones muy cotidianas, dilemas de cualquier detalle muchas veces intrascendente que convierte en vital. ¿Cuál ha sido su momento más peculiar de inspiración?

–Lo que te inspira es la gente que te vas encontrando. Ahora es verdad que menos que antes, porque se tienen menos contactos en el trabajo o se sale menos por la noche. Pero siempre ese contacto con la gente muy variada te inspira. Al final sale hasta de ese compañero que se ha flipado mucho con algo, que el común de los mortales te das media vuelta y te vas para no aguantar su turra, pues a mí de ahí me sale algo para contar.

–Tienen personajes de quejarse por todo ¿Odiar todo lo que rodea ha pasado casi de liberación puntual a rutina?

–No sé si quejan más la gente. Ahora hay más canales para quejarse, antes solo en tu casa, ahora tienes las redes sociales y también youtube. Es cuestión de más visibilidad quizás.

–¿Llegará un momento en el que se perderán shows al estilo tradicional cómo el que van a ofrecer y será todo en formato virtual?

– Es muy “Black Mirror” eso. El directo se ha llevado un buen varapalo por la pandemia, pero al final siempre estará la cosa de ver a alguien que has escuchado en casa antes para disfrutarlo. No creo que lo virtual lo vaya a sustituir. El directo tiene ese punto de juntarte con los colegas y pasarlo bien, que es lo que no tiene verlo en casa en internet o tu teléfono.

–Son dos productos de la fábrica de “Sé lo que hicisteis” de televisión. Ahora que está tan de moda el debate de los “influencers” y el modelo de siempre, ¿en dónde se situarían?

–No lo veo como una guerra. Nosotros mismos hacemos televisión en “La Resistencia”, radio y contenido con “Pantomima”. Son formatos lo suficiente distintos para que cada uno encuentre su espacio o público. La cosa que se pueden hacer en tele no se pueden hacer en “Twich”, los recursos son diferentes. Todo puede convivir, y si mola, encuentras fijo acogida.