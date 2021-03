Nuevo Roces, por la falta de aparcamiento: “A final de año será un problema gordo”

Los vecinos de Nuevo Roces plantean al Ayuntamiento tres opciones para solucionar la falta de aparcamiento. Una sería reducir la calle César Alonso –con dos carriles en sentido ascendente– a un solo carril, para así ganar plazas en batería. “Pacificaría la calle, no tendría coste económico y seguirían existiendo por la calle Alicia Concepción otros dos carriles de subida”, dice Tania Gordaliza.

La segunda opción que plantean sería que se habilite una finca municipal, del camino de la Braña a la carretera del Obispo, justo antes de cruzar la autovía del Cantábrico. “Está a cinco minutos de prácticamente cualquier edificio. No hay esa misma inseguridad que venir desde las plazas que hay donde el campo del fútbol”, comenta Miguel Bernardo, líder vecinal. “Queremos dejar claro que apostamos porque la gente utilice menos el coche, pero para eso necesitamos primero aparcamiento aquí y que lleguen más frecuencias de autobús”, apunta. Por último, los vecinos también plantean que, como solución de urgencia, Vipasa promocione o facilite el acceso a las 200 plazas libres en un bloque de viviendas sociales.

“La decepción ya no es solo que el Ayuntamiento no nos escuche ni lo considera un problema sino también que no se plantean atender las demandas de mejorar los accesos o la movilidad". A día de hoy las líneas de Emtusa 15 –con solo dos frecuencias–, 16 y 20 son las que pasan por Nuevos Roces. “Estamos en una isla, olvidados. No tenemos otra opción que el coche para movernos. Y aquí el problema de aparcar no es como en El Llano, que caminas 15 minutos y vas a otro barrio. Aquí no nos queda nada cerca, y ya habría que cruzar la autovía”, comenta Gordaliza.

Nuevo Roces, un barrio con poco más de diez años de vida, cuenta con unos 5.400 habitantes, y de ellos unos 1.100 son menores de 12 años. “Es la pirámide perfecta de población, un sitio con un enorme potencial, pero si no se planifica bien su futuro será difícil de corregir estos problemas más adelante”, destaca su líder vecinal, al que no le convence el estudio de Movilidad que les presentó el Ayuntamiento, por el que se determina que de las 1.036 plazas en superficie, el martes 16 de marzo había 114 libres. “Lo del 10% de plazas libres no es real porque están en la zona que no hay edificios. Seguiremos insistiendo porque la población aumentará y el problema de aparcamiento irá a más”, enfatizan los residentes.