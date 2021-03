No a la instalación de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Granda. Así lo dijo ayer el Pleno tras una votación donde los socios de gobierno (PSOE e IU) se quedaron solos frene a una oposición unida de izquierda a derecha. La iniciativa la habían presentado de forma conjunta Ciudadanos, Foro y Podemos y en la votación se sumaron los apoyos de Vox y PP, que incorporó una enmienda. Además del contundente posicionamiento político, la iniciativa impone deberes al gobierno local, al que pide, por un lado, que “de forma inmediata” haga un listado de posibles ubicaciones de un equipamiento de ese tipo en algún polígono industrial de la ciudad y que inste al Principado a decidir la ubicación con criterios técnicos y medioambientales. “Es cierto que cumple los requisitos urbanísticos, pero ponerla en esa parcela es un despropósito y un fraude al espíritu del PGO que lo planteaba para una industria cárnica”, explicó Mara Simal (Ciudadanos).

Dos mensajes desde el gobierno, uno del edil de Urbanismo y otro del de Movilidad. El primero, el socialista José Luis Fernández, explicando que “si Itvasa cumple con la normativa no se puede rechazar porque sería prevaricación”. “Los técnicos mirarán la solicitud de licencia y solicitarán los datos que crean pertinentes” y reprochando a la oposición que “pretendan eludir su responsabilidad”. Ellos aprobaron el PGO que lo permite”, dijo. Aurelio Martín (IU) anunció que su concejalía colocará aforadores en las vías de acceso para cuantificar el tráfico y compararlo con los datos del Principado “al que hemos pedido información” y confesó que “a nivel personal no me parece el sitio idóneo, pero la administración no funciona por opiniones sino por seguridad jurídica”. La oposición criticó el oscurantismo de la operación, recordó las versiones contradictorias de Ayuntamiento y Principado sobre el plan y mantuvo la sombra de “un cambalache al estilo del PSOE de Gijón”. De recordar que fue el PSOE el único partido que votó en contra del Plan General se encargó la alcaldesa, Ana González.

Ayudas covid con deudas

Por otro lado, y utilizando como aval un informe favorable de la Secretaría General del Ayuntamiento, la edil de Hacienda, Marina Pineda, confirmó que los autónomos y pymes que tengan deudas atribuibles a la pandemia podrán optar a las ayudas que se están ultimando en la mesa de concertación, dotadas con 1,2 millones. Este nuevo paquete de ayudas prioriza a los negocios de hostelería sin terraza. Eliminar la obligación de estar libre de deuda era la idea inicial del gobierno municipal, y así lo planteó en una respuesta en comisión a Podemos.