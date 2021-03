El rector, Ignacio Villaverde, restó esta tarde importancia al desencuentro público con el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Juan Carlos Campo, sobre la ubicación del Instituto de Inteligencia Artificial, que el rector quiere ubicar en Mieres y Campo en el Campus de Gijón. Villaverde había reprochado ayer a Campo sus manifestaciones, señalando que “a veces actúa como si fuera el rector de Gijón”, recalcando Villaverde que es a él a quien le corresponde dirigir la Universidad, como rector de la misma.

“Hoy hemos zanjado la polémica en el Consejo de Gobierno y ahí va a quedar; no hay ninguna discrepancia, ha habido un desencuentro, un malentendido, yo creo que hemos puesto las cosas claras; a mí gusta ser claro y muy franco en los planteamientos y a partir de ahí, ya nada más que decir”, señaló hoy Villaverde, quien acudió a la Politécnica para participar en el Cross Escuela Politécnica de Gijón–Ramón Gallego, una carrera de tres kilómetros de distancia, que corrió bajo la lluvia junto a Campo, entre otros. El director de la Politécnica declinó pronunciarse respecto al desencuentro.

Villaverde sí lo hizo para aclarar que aunque ambos mantienen sus posturas, ninguno de los dos va a decidir dónde se emplaza finalmente ese instituto, si no que “la ubicación va a depender de la disponibilidad de espacios y de la financiación y no lo vamos a decidir ni él ni yo, porque como dije en el Consejo de Gobierno, son los investigadores, que son los que tienen que tirar del proyecto, los que tienen ahora que diseñar y construir ese Instituto, que tendrá la orientación que ellos quieran y que yo les pondré sobre la mesa la oportunidad y la posibilidad que nos da el poder ubicarlo en el Campus de Mieres”.

En opinión del rector, que ese instituto vaya a Mieres no resta nada a la Politécnica, en la que entre otras cosas se estudia ingeniería informática. Villaverde señaló que la Escuela Politécnica gijonesa ya tiene proyectos como la Cátedra Smart City o el Media Lab, entre otros. Además, recalcó que no hay contraposición de intereses entre los campus de Mieres y de Gijón: “Esto no son dos campus espalda contra espalda, son dos campus que van hombro con hombro para crear esa autopista del conocimiento que va a dar grandes resultados para Asturias y para transformar Asturias”, dijo.

Respecto al encuentro en el que hoy manifestaron sus planteamientos en el Consejo de Gobierno, el rector negó que hubiera transcurrido en un clima de tensión, sino que “él ha defendido su posición y yo he defendido la mía, como suele ser habitual en el ámbito académico con formas académicas, sin que ninguno de los dos tengamos que ceder en la firmeza de nuestros planteamientos, pero una vez aclarado el malentendido y una vez situado el asunto donde debía estar, yo creo que se ha resuelto sin ningún problema. No hay que olvidar tampoco que el que tiene que liderar la Universidad soy yo, que soy su rector; bienvenida la opinión de un director de centro o de una decana o cualquiera que crea que pueda aportar, como creo que ha hecho el director de la EPI, a ese proyecto”, zanjó.