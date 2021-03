La residencia de estudiantes tendrá tres edificios y ofertará 210 plazas

La futura residencia universitaria se plantea con capacidad para 210 residentes, que podrían optar por vivir en una habitación o en un minipisos. En el primer ámbito computan 120 habitaciones individuales y 30 dobles y en el segundo 12 minipisos: seis de cuarenta metros cuadrados con una habitación y otras seis de 50 metros cuadrados con dos habitaciones. Que la residencia tuviera como mínimo 200 plazas era uno de los requisitos de partida que la Universidad de Oviedo había fijado al coger las riendas del proyecto. También era obligatorio incorporar al diseño del equipamiento espacios deportivos y de servicios.

Los elementos centrales del edificio de espacios comunes sería un cafetería-comedor con capacidad para 130 comensales y una sala de estudios con 30 puestos. A ello se uniría una sala de tecnología, un espacio singularizado para hacer deporte y una sala de usos múltiples. Además, de las instalaciones de conserjería, administración y almacenes necesarias para poder gestionar todo el complejo. Entre los tres edificios suman alrededor de 8.000 metros cuadrados de superficie construida. La parcela reservada para la residencia universitaria –próxima a Marina Civil y conocida por haber sido ubicación de la “Semana negra” –tiene en el Plan General de Ordenación una edificabilidad de 12.000 metros cuadrados en bajo y dos alturas sobre una extensión de 38.570 metros cuadrados.

La oferta de plazas de alojamiento no está muy lejos de la realizada por las empresas que intentaron, sin éxito final, construir y gestionar esta instalación. La última de esas empresas fue Rya Residencia, que presentó un equipamiento con 226 camas repartidas en 154 habitaciones. Antes lo intentaron Alojamientos Gijón, que quería desarrollar 270 apartamentos en cinco bloques, y la UTE integrada por Instituto Gerontológico Astur, Gesprim e Imasa con 156 plazas. Todos estos proyectos fallidos, en diferentes zonas del campus, se prolongaron entre los años 2010 y 2019. Tras el último fracaso se decidió cambiar el sistema de trabajo para que fuera la Universidad de Oviedo y no el Ayuntamiento de Gijón quien licitara la concesión.

La residencia de estudiantes será uno de los asuntos que, seguro, aborden la alcaldesa de Gijón, Ana González, y el nuevo rector y antiguo responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Ignacio Villaverde, en una reunión prevista para el próximo día 31. La fecha se confirmaba ayer en comisión a preguntas de la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja. “Hay muchos elementos a considerar para fortalecer e internacionalizar nuestro campus, desde nuevos grados a la residencia, pedimos a la Alcaldesa que sea firme y enérgica en su exigencia”, explicaba la edil tras la comisión.

Ignacio Villaverde, al director de la Politécnica: “A veces actúa como si fuera el rector de Gijón”

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, indicó ayer que “lo de menos” es dónde vaya a estar el Instituto de Inteligencia Artificial, uno de los objetivos del Plan Estratégico de la institución académica. Villaverde hizo esas consideraciones en respuesta a las declaraciones del director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), Juan Carlos Campo, sobre que la mejor ubicación para este centro sería el campus gijonés y no el de Mieres, como está previsto. “A veces actúa como si fuera el rector de la Universidad de Gijón, pero de momento la Universidad de Asturias solo tiene un rector, que soy yo”, señaló Villaverde. El máximo dirigente académico dijo no entender muy bien la relación que tiene el instituto con la Escuela, según informa Europa Press. El rector explicó, a este respecto, que el instituto es un objetivo y es un proyecto de investigación. Y añadió, asimismo, que no tiene que ver con titulaciones ni con la actividad propia de un centro. La opinión que a él le parece relevante en esta materia es la que le del departamento de Informática y la del profesorado que se dedica a la investigación en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial. Dicho esto, destacó que parece que han acogido con esperanza esta propuesta. E indicó que es verdad que en Gijón existe un Centro de Inteligencia Artificial, “pero está prácticamente en un sótano en la Escuela de Marina Civil”. Villaverde, asimismo, resaltó que se tiene ahora la oportunidad no solo de contar con un emplazamiento adecuado, dotado, con espacio, digno, sino también la financiación que permita crear, en la Universidad de Oviedo, un centro que puede ser de referencia internacional en este tipo de nuevas tecnologías.