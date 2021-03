“Respeto” es el concepto que manejó ayer la alcaldesa, Ana González, al reflexionar ayer sobre la marcha de quien fuera su número dos en la lista del PSOE. Alberto Ferrao se despidió con un emotivo discurso el miércoles por la tarde en el Pleno como edil de Educación y Cultura del gobierno local. El jueves por la mañana, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, empezó como coordinador de promoción cultural en la Consejería de Cultura, puesto al que llega en comisión de servicios.

“Sinceramente que yo lo supiera o no, que no lo sabía, no es relevante. La decisión de renuncia del concejal fue muy dura y hay que respetar los motivos personales y no hacer especulaciones. Las personas, estén en política o en otros ámbitos, tienen derecho a la privacidad”, sentenció la Regidora al tiempo que dejó claro que “me alegro de que siga su carrera profesional”. “¿Cómo no me voy a alegrar? Al dejar esta responsabilidad hay que trabajar. Él es funcionario y está trabajando de funcionario, no hay que retorcer las cosas”, añadió.

No fue mucho más allá la líder socialista ante los rumores dentro de la Agrupación Socialista de Gijón de las opciones de Alberto Ferrao a ser candidato a la secretaría general. “De rumores está el mundo lleno, de eso no tengo ninguna duda. Yo no les hago caso, ¡tengo tanto que hacer!”, concretó la Alcaldesa, al ser preguntada en un acto en el Ayuntamiento.