Aparcar en La Arena es “misión imposible”, claman vecinos y comerciantes

Iván Blanco tiene 62 años y desde hace una década regenta una cafetería en la calle Menéndez Pelayo haciendo esquina con Marqués de Casa Valdés, en pleno barrio de La Arena. El hostelero vive en la avenida Constitución y todas las mañanas programa su despertador con antelación. ¿La razón? Encontrar con más facilidad una plaza de aparcamiento en la calle. Su caso no es el único, porque vecinos y comerciantes alertan de que encontrar un sitio para dejar el coche se ha convertido “en misión imposible”.

Para los vecinos y comerciantes, la dificultad para aparcar es consecuencia directa de los últimos cambios de movilidad. Es decir, la peatonalización de la avenida de El Molinón, la pérdida de un carril para el tráfico rodado en el paseo del Muro y el cierre temporal de Doctor Fleming por las obras para el pozo de tormentas. Todo ello ha convertido a La Arena en una de las zonas de la ciudad donde más plazas de aparcamiento se han perdido. “Muchas quejas son por este tema”, confirma la presidenta de la asociación de vecinos, Tita Caravera, que alerta de que muchas viviendas carecen de garaje propio.

Para compensar la pérdida de plazas, el Ayuntamiento prevé alquilar 79 sitios del parking subterráneo de la avenida de Castilla, cuya concesión recuperó el Consistorio en 2018. Los residentes esperan que esta medida facilite la difícil tarea de dejar el coche en el barrio, que muchos consideran un “verdadero suplicio”. Uno de ellos es Pedro Argul, que regenta una sidrería desde hace 33 años en la calle Menéndez Pelayo. “Muchos clientes van a aparcar y tardan media hora”, asegura.

La cafetería de Iván Blanco se encuentra también en Menéndez Pelayo, donde recientemente se han perdido aún más aparcamientos tras la instalación de varias plazas reservadas para vehículos de alquiler eléctrico de dos empresas diferentes. “Hacen falta más plazas en la calle, porque alquilar una es demasiado caro”, apunta Blanco. De igual opinión es Iván Yáñez, uno de sus clientes de Blanco, que percibe el aumento del tráfico sobre todo en la avenida de la Costa. “Se forman caravanas continuamente”, lamenta.

Corrían las cuatro y media de la tarde de ayer, cuando Pedro Fernández cerraba su coche tras haberlo aparcado en la calle Manso. No es vecino de La Arena, pero acude con regularidad al barrio porque su madre vive en la calle Aguado. “Aparcar en la calle no es lo habitual. Normalmente me toca tirar de parking”, explica. Otro que sufre en sus carnes el aumento del tráfico es Emilio Martínez, un taxista que ayer esperaba su próxima carrera en la parada de Aquilino Hurlé. “Muchos días aparcan en la zona reservada para los taxis. Sin recuperar un carril en el Muro o hacer dos en la calle Ezcurdia, esto seguirá así”, apunta.

Para Alejandro Sevilla, que trabaja de auxiliar de farmacia en la calle Manso desde hace 13 años, una solución, aunque lejana, sería que entrara en funcionamiento el metrotrén. Sevilla vive en La Calzada y todos los días va en coche o en moto a su puesto laboral. “Lo que no se puede hacer es penalizar al coche. Ahora mismo el transporte público no es una alternativa porque no puedo perder dos horas en el autobús”, apunta un residente que cada día lo tiene más difícil para aparcar.