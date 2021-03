Educación prevé denunciar la huelga de padres del Santa Olaya por absentismo

Las familias del colegio Santa Olaya que desde hace tres semanas están en “huelga”, es decir, no mandan a sus hijos a clase para forzar el contrato de un especialista que atienda a un niño con necesidades especiales aseguran que la Consejería de Educación, a través del centro, les ha advertido de que si no justifican adecuadamente estas ausencias su caso podría acabar en breve con una denuncia ante Servicios Sociales. Los afectados entienden este aviso como “una amenaza” para frenar una protesta que, dicen, va a seguir adelante y tomará impulso tras las vacaciones de Semana Santa con el apoyo de otros colegios. Su idea es convocar un parón en varios centros de la zona oeste para presionar al Principado.

Según la versión de las familias, Educación ha transmitido al colegio que no enviar a un niño a clase por huelga no es una opción válida. “Nos dicen que tenemos que justificar las faltas de alguna manera, lo que supondría mentir o cesar la huelga. No damos crédito a lo que está pasando”, critican. Los alumnos implicados, añaden, tampoco han abandonado su educación, sino que “están estudiando a diario como siempre y llevando al día su tarea de clase”, por lo que consideran que su mecanismo de protesta desde la Consejería de Educación “o no la están entiendo o no la quieren entender”.

La petición es clara: contratar a un especialista en pedagogía terapéutica o a algún otro experto para atender a este alumno con necesidades del centro y, a mayores, diseñar un protocolo de atención para los niños con necesidades específicas. Cuentan con el apoyo de varios grupos políticos y de la federación de asociaciones de familias de alumnos. Esta última entiende que, de no garantizarse la atención del alumno del Santa Olaya, el Principado podría estar vulnerando los derechos de la infancia.

En el colegio no tienen pensado cesar las protestas. Varias familias ya han vuelto a enviar a sus alumnos a clase, pero por motivos de conciliación. “Al final los que seguimos manteniendo la huelga somos los que nos lo podemos permitir, pero lo cierto es que casi toda las familias de la clase de este alumno están de acuerdo”, aseguran los implicados. El conflicto y la huelga se centran en el quinto curso, que es el nivel que cursa el alumno con problemas. Desde el inicio de las protestas los padres del colegio han incidido siempre en que “el alumno no tiene culpa de nada” y en que sus reacciones violentas deberían ser tratadas por un especialista para que tanto el pequeño como sus compañeros pudiesen recibir clase correctamente.

El caso del Santa Olaya estalló a inicios de este mes, cuando la directora del centro acabó llamando a la Policía por no ser capaces los docentes de controlar a este niño en mitad de una clase, pero las familias llevan tres cursos exigiendo algún tipo de medidas. Fue entonces cuando este pequeño cambió de colegio y se incorporó al Santa Olaya. Sus necesidades educativas fueron claras desde el primer día de clase. “Desde el principio ya empezamos a mandar escritos y a pedir apoyos. La situación llevaba tiempo siendo insostenible. Llevamos, por ejemplo, tres años sin excursiones ni salidas de ningún tipo, para evitar incidentes. Se están quitando derechos a nuestros hijos”, alega la comunidad educativa, que insiste en que “el problema no es este niño ni ningún alumno con necesidades educativas especiales, sino la falta de recursos”.

Ahora, la campaña de protestas se retomará previsiblemente tras las vacaciones de Semana Santa. Las familias ya se han puesto en contacto con otros colegios, sobre todo, los de la zona oeste, para acordar un parón que seguramente se convoque próximamente y a primera hora, para que los manifestantes hagan una sentada con los alumnos, que se saltarían la primera hora de clase.

Mientras tanto, los grupos políticos siguen reaccionando al conflicto. Si anteayer lo hacía Ciudadanos, ayer lo hizo Podemos. Considera también la formación morada que el aviso de Educación es una amenaza de denuncia y pide que se contrate al especialista solicitado. Rechaza la opción de “dejar aislado al menor” para evitar posibles conflictos y recuerda la importancia de mantener la convivencia en las aulas para evitar casos de fracaso escolar.