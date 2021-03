A petición del colectivo de feriantes, el Ayuntamiento estudiará fórmulas que puedan hacer viable una “Semana negra” con atracciones. Así lo acordaron ayer los representantes de la patronal de feriantes Asinfeas durante una reunión con el concejal Santos Tejón, que tratará de darles una respuesta a lo largo de la semana que viene. “Esperamos llegar a un acuerdo, porque lo siguiente será salir a las calles. No podemos más, llevamos un año sin trabajar”, lamentó Javier Rodríguez, vicepresidente del colectivo de trabajadores.

Tanto el concejal como la patronal acordaron que la sede prevista para la “Semana negra”, en los Jardines de la Reina, no podrá servir como ubicación para las atracciones. Los feriantes, de momento, entienden que la explanada habitual en el antiguo astillero de Naval Gijón “serviría de sobra” para poder volver a trabajar. “Tienen que paliar nuestra situación de alguna manera y creemos que nuestra propuesta es viable. Tendríamos un protocolo contra el covid-19 con su normativa y su horario, cumpliendo las normas, sin peligros”, aseguró Rodríguez, que pide que Gijón tome como ejemplo otras ciudades. “Hay y habrá ferias en Sevilla, en Huelva... Por toda España. Y aquí otros ayuntamientos como Mieres o Avilés ya nos han dicho que quieren trabajar para llegar a un acuerdo. En Oviedo ya tenemos previsto manifestarnos. Aquí, si no sale nada, haremos lo mismo”, señaló el vicepresidente, que promete que su colectivo será “flexible” porque sabe que “una actividad normal no es posible”. “Con un 30% de lo normal ya nos serviría para poder recuperarnos un poco”, explicó el responsable.

Tejón, por su parte, reconoció que los feriantes conforman “uno de los (colectivos) más damnificados y perjudicados”, ya que “no han podido trabajar desde el inicio del periodo del estado de alarma”. “Han planteado poder ejercer sus actividades en un recinto aparte de la ‘Semana negra’ y nosotros nos hemos comprometido a estudiar esta opción”, afirmó el edil. “También hemos hablado de ayudas directas que pueden pedir por solicitud simplificada”, añadió, si bien esta opción no acaba de servir para la patronal. “Ya hemos hecho las cuentas: en este año y medio nos darían 700 euros, pero nos vamos a gastar 3.000 en viñetas. Es demasiado tiempo sin trabajar, las ayudas solas no sirven”, asevera Rodríguez.