Manuel Cañete, líder de la Federación Vecinal: “Nuevo Roces es la síntesis de todo lo malo en una planificación urbana”

Manuel Cañete (Mieres, 1960) es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), desde donde lidia con los cambios en el plan de vías, la nueva movilidad y la pandemia, que ha limitado a su movimiento.

–¿Cómo ha cambiado el movimiento vecinal en un año?

–Nos hemos reiventado. Quizás hemos perdido la esencia de sociabilizar, pero apostamos por la ayuda social. Impulsamos recogidas de alimentos y de otros productos.

–Ha cambiado el plan de vías, pero no la postura de la FAV.

–Nuestra postura se resume en hartazgo. Hemos inventado todos los eslóganes posibles. En los últimos 20 años todos los proyectos parecidos a Gijón al Norte avanzaron. Solo el nuestro va hacia atrás. Entendemos la postura de la Alcaldesa, por la pandemia. Pero hay un convenio. No se puede volver atrás.

–¿Qué le parece que Sanz Crespo pueda ser permanente?

–Sanz Crespo fue en su nacimiento controvertida porque cortó la “Y” y metió todo el tráfico por un barrio, el Polígono. Se planteó hacerla en La Calzada, que era lo normal, para evitar construir una estación provisional de 14 millones de euros. Si algo tiene de singular Gijón es la cantidad de estaciones que hemos construido para luego tirarlas.

–Le indigna el tema.

–Estuve presente cuando el equipo de Junquera presentó su maqueta. Pregunté por el modelo edificatorio, que por entonces me pareció una barbaridad, un modelo para ricos. Mi padre me preguntó si creía que lo íbamos a ver hecho y lo mismo se cuestionaba por entonces la expresidenta de la FAV Tita Caravera. Mi padre no lo vio, Caravera no sabe si lo verá y yo lo dudo.

–¿El metrotrén lo verá?

–Aquello fue una barbaridad, 140 millones de euros que ahí están en un túnel. Ahora, hay que darle sentido y contenido. Entiendo que el gobierno local priorice, pero lo primero debe ser no malgastar. Nadie pidió el metrotrén y ahora en base a eso vamos a cambiar la movilidad. Veremos si es la solución. Dependerá de los estudios de frecuencia y del mantenimiento, que por la datos que tenemos será enorme y caerá en los impuestos de los ciudadanos.

–Retomaron la plataforma por el plan de vías. ¿Harán algún encierro?

–Fue una acción de la FAV. No podemos adelantar acontecimientos. Hay un convenio y al gobierno local le damos nuestro apoyo para defender los intereses de Gijón, no para estar al socaire del Ministerio de turno.

–¿Cuál es el futuro del paseo del Muro?

–No sabemos cómo afecta la pérdida de un carril. Se empezó con un tema de urbanismo táctico y luego acabó en el “cascacuyu”, que es más un Mondrian. En cosa de un mes se cambió de un modelo táctico por la pandemia a uno que se prolonga en el tiempo.

–¿A qué se refiere?

–A que estamos poniendo el carro delante de los bueyes porque no hay un plan de movilidad ni estudio de aparcamientos. Se puede acertar de chiripa, pero para resolver un problema lo normal es tener todas las variables. Aquí ha pasado al revés. Se ha generado un problema y ahora estamos tratando de ponerle solución. Me sorprende que se apueste por dar un doble sentido a Doctor Fleming, que va en contra de lo que pide la Cámara de Comercio y el Foro de Movilidad, sin saber la solución para el Muro y siendo algo que va en contra de lo que piden la Cámara de Comercio y el Foro de la Movilidad.

–Habla de aparcamientos. En muchos barrios escasean.

–En la Federación llevamos años pidiendo que, con la tarjeta ciudadana, se pueda optar a tarifas asequibles para los aparcamientos subterráneos. A los vecinos hay que darle soluciones a las actuaciones que se plantean de movilidad. Esos aparcamientos tienen plazas vacías todo el año y sus dueños seguro que están encantados de llenarlas. Eso se logra con políticas de entendimiento, que no se están haciendo.

–¿Qué le parece el anuncio del vial de Jove?

–Gijón vive de la espera. Fuimos una ciudad pujante y ahora somos sinónimo de parálisis. La depuradora, la Zalia, la regasificadora y el vial de Jove, que llevaba desde el 2004. Este año no hay ni inversión para ese vial, hay solo 100.000 euros. Eso quiere decir que no se cierra la obra. Ojalá se ponga en marcha porque es básico para resolver los problemas de movilidad y de contaminación.

–La sanidad es otro de sus caballos de batalla.

–Es que los datos son alarmantes. Pedimos una reunión con el Consejero de Salud para que nos aclaren cuál es el protocolo de vacunación y los datos reales para recuperar la atención presencial, que es la esencia de la atención primaria. El teléfono está para lo que está. Lo de ahora es alarmante. Los fallecimientos por inatención van a más y se alargan sine die las consultas de atención primaria. Hay casos alucinantes. Desde gente con leucemia a personas con alergia. Se ha hecho un gran esfuerzo económico por garantizar la seguridad de los sanitarios, lo que no entendemos es por qué no se intenta recuperar la atención primaria.

–¿Por qué en Nuevo Roces hay tantas deficiencias?

–Nuevo Roces es la síntesis de todo lo mal hecho en una planificación urbana. Un proyecto que se plantea sin tener soluciones de accesibilidad y de servicios. Es todo lo contrario de lo que cualquier urbanista haría. Se primó la construcción y muchos tendrán que mirarse a ver qué fue lo que hicieron.

–Desarrolle.

–Es un barrio pensado para 10.000 personas con malos accesos, de polígono industrial. El colmo es que hay grandes superficies comerciales, que son focos de atracción de movilidad. Los vecinos tienen razón cuando dicen que es difícil de aparcar. Según los datos hay plazas, pero no solo cuentan los vecinos sino todas las personas que acuden a ese lugar. El barrio tiene diez años y no tienen resuelta la atención primaria, ni colegio público ni siquiera hay buena comunicación de transporte público.

–¿Qué tal su vuelta a los consejos de Distrito?

–Hemos vuelto, pero los plazos se están ralentizando de nuevo. No se están cumpliendo los plazos y nos obligan a replantearnos decisiones. Había un compromiso para que en febrero o marzo estuviera el modelo municipal de participación y no sabemos nada. Queremos un modelo crítico, pero también constructivo.