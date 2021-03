La Semana Santa llena los merenderos gijoneses

Con el cierre perimetral de Asturias por la pandemia, las escapadas de Semana Santa se han vuelto una costumbre de la vieja normalidad. Pero los gijoneses siguen contando con una opción que es “perfecta”, “una garantía de éxito”. Son los merenderos, templos de la cultura popular de la ciudad, donde poder disfrutar con familia y amigos de una buena comilona al aire libre. Ayer, en víspera del Domingo de Ramos, y a pesar del incómodo viento que competía un cielo radiante, cientos de vecinos optaron por poblar de cuatro en cuatro las mesas de estos establecimientos, que estuvieron a rebosar todo el día. “En estos tiempos son la mejor opción”, afirman muchos clientes.

Ana Valdés, Isabel Friera, Magaly Valdés y Cristina Intrialgo brindaban cada una con su vaso de sidra en un merendero de La Providencia antes de comer. No estaban de fiesta, pero para celebrar que la vida las “trata bien” ayer pidieron paella de marisco. “Hay que estar felices de seguir aquí”, apuntaban. “Los merenderos son la mejor forma de airearte sin salir del concejo”, añadían. De la misma opinión son Alberto Viqueira y Laura Alonso, una pareja que disfrutaba de un botellín de cerveza muy cerca de la mesa de las cuatro mujeres, junto a su perra “Lluvia”. “Salir al aire libre es de lo mejor que se puede hacer y por suerte en Gijón tenemos mucha oferta de merendero”, postulaban.

Los dueños de estos negocios se afanaban por mantener las distancias de seguridad, que limitan el aforo de las mesas a solo cuatro comensales. Eso en el caso de Vanesa Caro y compañía requiere una sesuda planificación porque el grupo de esta mujer lo formaban once personas, convenientemente distribuidas en tres mesas de un abarrotado merendero de Deva. “Hay que cumplir las medidas y aunque hace fresco, se disfruta”, comentaba Caro, mientras partía una buena ración de cachopo a uno de los pequeños de una cuadrilla formada por padres y niños.

Alberto Menéndez tiene 48 años y es uno de los propietarios de otro conocido merendero de la parroquia de Deva, que ayer colgó el cartel de no hay billetes. Menéndez mira con esperanza a la Semana Santa y a la meteorología. “Si dan sol en los próximos días, tendremos el trabajo asegurado”, comentaba. Eso sí, no está que tira voladores. “Servirá para remontar parte de lo que llevamos perdido”, añadía. Menos claro lo tiene Sergio Salvanés, el dueño del merendero de La Providencia que sirvió la rica paella de marisco. “Es una incógnita. No poder dar cenas hace mucho daño”, lamentaba. Quien también mira de reojo al cielo es Domingo Ramos, el dueño de otro popular negocio de La Guía que cumplirá en mayo seis años. “En Asturias lo que único que necesitamos es que no llueva y que nos dejen trabajar”, apostillaba.

A Ramos ayer no le faltaba ese trabajo porque en su césped se celebraban dos cumpleaños. Y a pesar de la emoción del momento, el propietario del negocio estaba vigilante para que se mantuvieran las distancias. Lo logró. El homenajeado era un joven que cumplía 22 años y que responde al nombre de Sergio Eustaquio Pandiella. Invitó a 25 personas y todas ellas se distribuyeron en varias mesas. “Vamos a respetar las normas y a no juntarnos”, prometía el “cumpleañero”.

Mucho más relajados estaban Manuel Barbón y Vanesa Pérez, una pareja a la que el camarero de ese mismo merendero llamado Ismael Ramos les acababa de dejar en su mesa una rica ración de chorizo a la sidra. “Los merenderos de Gijón no tienen precio y ahora toca consumir para evitar que se pierda su tradición”, comentaba la pareja antes de dar buena cuenta de sus viandas. Y es que aunque el turismo por Semana Santa se haya vuelto cosa imposible, en Gijón siempre quedarán los merenderos. Esos negocios de olor tan característico, que con solo pasar a su vera ya hacen la boca agua. Y cuyos esforzados trabajadores se afanan por hacer satisfacer a los gijoneses.