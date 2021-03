La Policía Local intervino este sábado en dos domicilios en los que se estaban celebrando fiestas que no cumplían las medidas anticovid, así como a tres locales hosteleros que vulneraban parte de la normativa vigente. También fueron denunciadas cinco personas por no llevar mascarilla, siete por fumar sin respetar la distancia con otras personas, cuatro por estar en un domicilio sin ser convivientes, tres por no respetar el toque de queda y otras tres por incumplir con el cierre perimetral.

En cuanto al control de fiestas en domicilios, los agentes pusieron dos denuncias en una casa en la calle Cataluña. Respecto a los locales hosteleros, dos de ellos, en la avenida de Gaspar García Laviana y la de la Constitución, no tenían sus mesas lo suficientemente separadas. Otro establecimiento de la calle Santa Lucía estaba abierto fuera de la hora de cierre. Uno de Cabueñes, por último, servía a clientes en barra y usuarios de pie en la terraza, para la que no tenía licencia. También vendía alcohol a menores.