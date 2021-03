Con la vocación de enterrar a los pobres que yacían en los caminos y asistir a las personas sin recursos surgió la Hermandad de la Santa Vera Cruz, que a Gijón llegó en 1645 impulsada por monjes franciscanos, según se cree provenientes de Oviedo. Es por tanto la más antigua de las tres cofradías de la ciudad, tal y como atestiguan dos actas encontradas en el Ayuntamiento, en las que el mayordomo de la cofradía rendía cuentas de su actividad, pues toda la documentación de esta hermandad se destruyó durante la Guerra Civil.

Sobre las espaldas de la Vera Cruz recayó durante años la actividad religiosa de la Semana Santa de Gijón, hasta la aparición de la Santa Misericordia, en 1784, que recogió ese testigo hasta casi nuestros días. En la Vera Cruz funcionan como una auténtica familia, con devoción por todas las celebraciones y el compartir como seña de identidad. Jóvenes y mayores reman siempre en la misma dirección, engrasando la maquinaria para que los actos salgan a la perfección. “Se echa de menos, sobre todo, el verte con la gente, compartir los momentos de armar y desarmar los pasos. Las bambalinas de la Semana Santa, lo que la gente no puede ver, es lo mejor para nosotros”, reconoce Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz.

En sus manos está la organización de la procesión de las Lágrimas de San Pedro o del Silencio, en Martes Santo, con el paso de la Flagelación. También llevan la voz cantante el Miércoles Santo, con la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario. Ese día portan desde la iglesia de San José el paso de Jesús Nazareno y el de la Verónica en dirección a la plaza del Marqués para su encuentro con la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista. Y, además, acompañan al Cristo de la Misericordia el Jueves Santo y portean el Viernes Santo a su imagen titular, la Virgen de la Piedad, que por culpa del coronavirus lleva dos años esperando para estrenar su nueva corona de plata. Todas sus figuras son de nueva creación, pues nada sobrevivió a la Guerra Civil, a excepción del gallo que acompaña al paso de San Pedro. De hecho, la primera de las celebraciones religiosas tras el conflicto se llevó a cabo con tallas prestadas por la Real Cofradía Minerva y Vera Cruz de León.

A pesar de “la juventud” de sus imágenes, la Vera Cruz sí guarda un gran tesoro desde el 30 de marzo de 2019: el Lignum Crucis. Son dos astillas dispuestas en forma de cruz del madero utilizado para crucificar a Jesús de Nazaret. Una reliquia del cristianismo que esta hermandad guarda como oro en paño. Fue hace dos años, la última vez que hubo procesiones, cuando el Lignum Crucis recorrió las calles de Gijón, en el paso de la Piedad al pie de la cruz. También sale a la calle el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, esta pieza única se puede visitar en uno de los laterales de la iglesia de San Pedro.

Además de esta reliquia, las procesiones de la Vera Cruz cuentan con su propia banda de tambores, algo que también les singulariza y les da un sello especial. Esta agrupación sonora está impulsada por los hermanos más jóvenes que disfrutan tanto o más que los veteranos. “Fue una idea de José Luis Llorens (personaje clave en la recuperación de la Semana Santa de Gijón, y ya fallecido) que nos dio un empujón para montar la banda de jóvenes tambores. Empezamos casi de un día para otro”, recuerdan David Llamedo y Diego Villán, para quien la Semana Santa “es todo el año”. “No puedo estar sin tocar, yo lo vivo cada día y muchas veces vengo a los locales de la cofradía para tocar yo solo”, desvela Villán.

Todos en la Vera Cruz tienen sus funciones definidas, aunque es cierto que comparten los mismos males que otras agrupaciones. “La gente es mayor, poca implicación muchas veces... aunque solo en Gijón contamos con el hándicap del poco apoyo institucional. En otras ciudades eso no pasa, pero aquí sobrevivimos con ilusión y con ganas”, afirma Rodríguez-Pládano. Y también gracias a la entrega de quien con mucho esmero se encarga de que todos los penitentes estén en perfecto estado de revista. Las miradas apuntan hacia Flor Muñoz, vecina de Cimadevilla, que se encarga de coser los hábitos de los doscientos miembros de la hermandad. También de los estandartes. “Todo esto tienes que disfrutarlo y vivirlo, porque si no, no lo haces”, reconoce Flor Muñoz, que se ha ganado el cariño de todos los miembros de la Vera Cruz. En su mano ya está el hilo y la aguja preparada para en cuanto se pueda volver a procesionar por las calles de Gijón. El regreso, prometen, será por todo lo alto.