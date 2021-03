Los viajes de Jovellanos (XXII): De Azpeitia a Tolosa

Merecía la pena acompañar a don Gaspar en su visita al santuario de Loyola en el capítulo anterior, pero aquel 22 de agosto de 1791 dio para mucho más y así lo vamos a comprobar. Prosigue su camino nuestro ilustre viajero y nos dice: “A Azpeitia: media legua; nadie me dijo del famoso pórtico de Don Ventura que hay allí, ni de una estatua de don Roberto Michel, muy ponderada; pasé sin verlos. Entre Azcoitia y Azpeitia buena vega, perfectísimamente cultivada; enorme subida, tomada por varias vueltas y revueltas, a lo más alto de los montes; pero es más agria y molesta y larga la bajada del camino real, por sus calzadas pésimas. Todas sus alturas plantadas con el mayor esmero: un palmo no huelga; desde aquí se ven muchas hayas; los robles se fradan desde jóvenes; por eso crecen poco y se acopan muy uniformemente; los plantan muy juntos, y por eso los que se dejan ir arriba no engruesan. No son ni tan grandes, ni tan robustos, ni tan bellos y sublimes como los de Asturias; el terreno debe ser poco fértil, porque, en cuanto a cultivo, no hay qué apetecer: todo maíz, alternado con tierra de nabos. En todas las caserías de labradores (que son más grandes que en Asturias, Galicia y Montaña) estaban majando o espadando lino, prueba de que se siembra en cada suerte; alguno vimos recién nacido. El trigo va alternando; el orden parece que es maíz, trigo, nabos, maíz, etcétera”.

Interesantísima descripción del paisaje arbóreo de la zona y del uso agrícola de la tierra, añadiendo una comparativa en sus observaciones, con lo que veía en su amada Asturias. Es además recurrente en Jovellanos que le diese un valor altísimo a los árboles, no solo como elementos bellos a la vista sino también útiles desde lo puramente económico. Lo bello y lo útil una vez más en su ideario.

Menciona Jovellanos que, aunque no pasó a verlas, existían en Azpeitia una obra de Ventura Rodríguez y una estatua de Roberto Míchel. Vamos a comprobar tal aseveración aunque nuestro protagonista pasase de largo a sabiendas. En cuanto al pórtico de Ventura Rodríguez, estaríamos hablando de la iglesia de San Sebastián de Soreasu. Construcción barroca del siglo XVII. El pórtico es una construcción muy interesante desde el punto de vista artístico, que consta de tres arcos de medio punto con grandes columnas dóricas, que protege una hermosa puerta plateresca y es rematado por un entablamento con arquitrabe, friso y cornisa formando un gran frontón, en cuyo tímpano se ve el anagrama de Cristo. El pórtico recuerda en sus formas a un gran arco conmemorativo romano.

En el vértice del frontón se observa la escultura de San Sebastián, que Jovellanos dice ser de Roberto Michel, pero que en realidad era de su hermano Pedro Michel. Mencionar además que es cierto que el gran pórtico es proyecto de Ventura Rodríguez, pero es llevado a la realidad por el arquitecto, autóctono de Azpeitia, Francisco Íbero.

Hay que recordar que Jovellanos era casi 30 años más joven que Ventura Rodríguez, pero admiró siempre su obra llegando incluso a escribir su famoso elogio. Si hay que nombrar un arquitecto representativo del siglo XVIII español ese seria Ventura Rodríguez y su ingente obra, donde incluso llegó a planificar una basílica en Covadonga, a construir delante de la propia cueva. Por su parte, los hermanos Michel eran franceses, pero asentados en la corte española donde tuvieron importantes encargos y gozaron de buena fama. Roberto fue incluso escultor de cámara del rey Carlos III.

Sigue Jovellanos su camino y escribe: “Un cuarto de legua a Tolosa; antes de entrar, el convento de San Francisco, a la izquierda; me apeé y entré en la iglesia; el retablo mayor tiene algunos pedazos de buena arquitectura y algunas buenas estatuas, y otras cosas malas; se conoce que está añadido el primer cuerpo y la mayor parte del último, y algo del principal o medio; quizá sería como los de que hablaré, y se agrandaría para dotarle. Hay otro en madera en la capilla del fundador, cuya arquitectura es buena y su escultura mejor; todo por la manera de Gregorio Hernández. Tiene en el zócalo una medalla de la Anunciación, y en los resaltos que hacen de pedestales del primer cuerpo, a San Antonio, San Luis obispo, San Buenaventura y San Bernardino; en el principal, la Concepción en medio y San Pedro y San Pablo a los lados, estatuas, y arriba, un medio relieve de la impresión de las llagas (...), pero lo que sorprende y causa una admiración extraordinaria es el retablo de la Piedad, que está en una capilla al lado de la epístola, frente al púlpito. En el embasamento hay una bellísima medalla que representa en medio relieve el entierro del Salvador en figuras de la mitad del natural; no puedo ponderar bastantemente cuánto me agradó esta escultura, muy superior en el dibujo, en el gusto, en la expresión y en la buena y delicada ejecución, a cuanto he visto en España. Gregorio Hernández y Juan de Juni se quedan muy atrás; y si esta obra no es de Alonso Cano, no sé a quién se pueda atribuir en España, aunque sí que éste sólo pudiera competir con el autor del dicho retablo. En el primer cuerpo hay una Piedad, en que Nuestra Señora, con su Hijo en los brazos, sobrepuja a lo mejor que hizo Hernández en este misterio tan repetido. La estatua del Cristo es digna de Miguel Ángel, y la de la Virgen tiene una fuerza de expresión sorprendente: está sentada al pie de una cruz de gran carácter, y todo el cuadro, con bellísimo marco, es contenido en un cuerpo de arquitectura de orden corintio, de dos columnas pareadas, y su cornisamento con un romanato cortado para dar lugar a un crucifijo que no me pareció igual a lo demás, o por estar estofado (todo el resto en madera), o por ser de otra mano; pero el San Juan y la Virgen en pie que están a su lado son dos estatuas de mérito igual a las anteriores, y no les ceden San Andrés y Santa Elena, de algún mayor tamaño, que están colocados sobre el cornisamento, perpendiculares a las columnas del primer cuerpo. Si yo entiendo algo de esto, créase que todo es asombroso”.

De nuevo descripción artística de primer nivel la que nos ofrece Jovellanos de la iglesia del convento de San Francisco en Tolosa. Y es que esta construcción que nuestro viajero visita es muy importante en la población tolosarra. La iglesia está adosada al convento y es obra del siglo XVII, las obras se desarrollan entre 1604 y 1674, siendo proyecto de un monje-arquitecto llamado Miguel de Aramburu. En su interior de planta de cruz latina, destacan los frescos de Pablo Uranga, el gran pintor vitoriano, que Jovellanos lógicamente ya no vio porque este pintor vivió en el salto del siglo XIX al XX. Pero, sobre todo, destaca el retablo del magnífico escultor del XVI y XVII, Ambrosio de Bengoechea. No todo el conjunto es obra de este autor, hay manos de otros autores pero de peor calidad técnica. El retablo se inaugura en 1614.

En Tolosa, nos cuenta Jovellanos, tras su visita al convento de San Francisco, lo siguiente: “A la posada nueva: buena y bien servidos; mira a la plaza; comimos bien; vimos jugar en ella a la pelota a algunos jugadores de chapa, entre ellos dos clérigos; nos dijeron que con ocasiones de fiestas públicas había grandes partidos de pelota, a que bajaban franceses, navarros y vizcaínos; que en el último las apuestas importarían 100 pesos, que ganaron los franceses, aunque el penúltimo partido fuera el triunfo sobre ellos de los tolosanos”.

Curiosa referencia de nuevo al juego de la pelota, que en esta zona está muy arraigado. Esos pequeños detalles que cita nos permite ver a través de sus ojos, a modo de una instantánea, la vida cotidiana de las gentes que se topaba en el camino en diferentes lugares de España en las postrimerías del siglo XVIII.

Dejamos aquí a Jovellanos hoy, disfrutando del juego en Tolosa. Veremos qué nos cuenta nuestro viajero en el próximo capítulo.