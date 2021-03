La denuncia por desaparición de una mujer de 39 años de la que no se tiene noticias desde ayer por la noche ha motivado un amplio operativo de búsqueda en el que, además de efectivos de la Policía Nacional, se han sumado los rescatadores de Salvamento Marítimo en helicóptero, que han estado más de una hora peinando la costa desde el aire. El dispositivo ha comenzado por la zona de Cimadevilla y ha proseguido por todo el litoral hasta casi llegar a la playa de Estaño.

El despliegue, que por el momento no ha dado sus frutos, comenzó después de que el marido de esta mujer diese la voz de alarma esta tarde a las cinco al presentar una denuncia por desaparición en la Comisaría. La última vez que la vio fue ayer a la media noche, momento en el que salió en pantalón corto y con zapatillas deportivas a la calle. Según esa misma denuncia, no es la primera vez que se ausentaba, pero nunca durante tantas horas. El matrimonio, además, no es de Gijón y ella apenas conoce la ciudad, de ahí que la preocupación de su pareja haya ido en aumento. Fuentes policiales confirman que se encuentran en plena búsqueda preventiva, pues por el momento no disponen aún de datos de gente que la haya visto.

En la denuncia, eso sí, el marido relató otros episodios de carácter depresivo que ya había padecido la desaparecida. Está prevista que al anochecer el Helimer posponga su búsqueda.