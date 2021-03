Polémica a cuenta de las vacunaciones de coronavirus del personal considerado esencial en el Ayuntamiento de Gijón. El sindicato USIPA denunció ayer que los bomberos, los policías locales y las educadoras de las escuelas infantiles municipales no han recibido aún las dosis para inmunizarse frente al covid, contra lo que marca el protocolo. Este retraso obedecería a que desde la administración municipal no se habría remitido a tiempo al Servicio de Salud del Principado (Sespa) las autorizaciones firmadas por los trabajadores ni el resto de la documentación preceptiva para ello. “La consecuencia es que no se va a vacunar a este personal en tiempo y forma, como sí se ha hecho en el resto de municipios asturianos, sino que será cuando les toque a cada uno de ellos por rango de edad, como al resto de la población”, censura José Manuel Cerra, presidente de la sección sindical de USIPA en el Consistorio.

Ante esta acusación, fuentes municipales precisaron ayer mismo que desde el Ayuntamiento se recabaron los consentimientos de todas las trabajadoras de las escuelas infantiles, se volcaron en la aplicación correspondiente y que, ahora, el Sespa está llamando al personal para vacunar “según los criterios que ellos han determinado”. De hecho, ya se estaría citando a agentes policiales, bomberos y educadoras de las escuelas infantiles.

USIPA ha solicitado por registro la apertura de un expediente informativo “para que se depuren responsabilidades” sobre la “negligencia” que, a su juicio, supone que el Ayuntamiento de Gijón “no enviara en tiempo y forma las autorizaciones firmadas por los trabajadores y la documentación correspondiente para proceder a la vacunación de este personal contra el covid”. “La documentación estaba lista el pasado día 4 y dispuesta para su envío, no entendemos por qué no se envió”, subraya José Manuel Cerra.

“Se está poniendo en riesgo no solo la salud de los grupos esenciales que forman parte de la plantilla municipal sino también de toda la ciudadanía de Gijón que interacciona directamente con estos trabajadores, entre los que se encuentran grupos de riesgo tales como ancianos o niños de hasta tres años de edad”, añade el dirigente de USIPA. De acuerdo con lo expuesto por el sindicato, el personal de la Policía Local y de Bomberos pertenece al grupo 6A de vacunación y se debería haber inmunizado durante la primera semana de este mes. “Así fue en municipios como Oviedo, Avilés, Gozón y Piedras Blancas, por poner ejemplos cercanos”, señala Cerra. Por su lado, el personal de las escuelas infantiles está encuadrado en el grupo 6B y, por tanto, “debería haberse vacunado durante la segunda semana del mes, como en Oviedo, Avilés y el resto de municipios en lo que hemos consultado”, añade.

“Estos colectivos considerados esenciales están integrados por personal de riesgo y potenciales transmisores del virus, con lo que la falta de vacunación no solo supone un incumplimiento de los planes autonómicos y estatales, sino también una irresponsabilidad y un potencial peligro para trabajadores y ciudadanía”, expone el presidente de la sección sindical. Es más, a juicio de José Manuel Cerra, “uno de los problemas más graves que se está produciendo a día de hoy en Gijón es que se están encomendando a los agentes de la Policía Local funciones que no corresponden a su competencia, acudiendo a los domicilios a dar asistencia a personas de avanzada edad e impedidas, levantando y acostando a los mayores y realizando labores específicas de personal cualificado que debe tener una formación específica para su manipulación y cuidado”.