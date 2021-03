“Nuevo Roces se colapsará cuando los bloques en construcción estén habitados”

Iván Duarte (Gijón, 1997) es el nuevo presidente de la asociación de comerciantes de Nuevo Roces, integrada por 22 negocios del barrio. El joven gestiona una inmobiliaria y una agencia de seguros. Es vecino de la zona desde 2018. Como residente ha decidido dar un paso al frente para lograr los servicios de los que carece el barrio.

–¿Por qué se ha animado a tomar el timón?

–La asociación estaba en un momento difícil. Se necesitaba un cambio de junta directiva y justo llegó el covid. Hubo desánimo y casi desaparece. Creo que hacían falta caras nuevas y en una reunión que se hizo me presenté candidato y salí elegido. Al menos hemos logrado que los ánimos estén mejor y que el proyecto siga.

–Se dice que Nuevo Roces es una “ciudad dormitorio”. ¿Es un tópico?

–Sí, porque en realidad es un barrio con mucha vida. Más de la que se piensa, pero hay que estar aquí para verlo. Es un barrio que se mueve mucho, con gente joven que usa el coche varias veces al día. Si no hay más movimiento es por la falta de servicios. Si los tuviéramos el movimiento sería infinitamente mayor.

–¿Cómo le afectan a los comercios la falta de servicios?

–Radicalmente. Si no hay consultorio médico y la gente tiene que ir a Contrueces, lo más normal es que no consuman en Nuevo Roces. Si se toman el café en Contrueces y miran ropa, la miran en las tiendas de ahí. Lo mismo pasa con el colegio: si se tienen que llevar los niños fuera, el consumo se hace fuera.

–¿Qué medidas quieren adoptar desde la asociación de comerciantes?

–Hasta ahora hemos estado parados y lo hemos dejado de manos de la asociación de vecinos. Entendemos que era algo más de ellos, pero viendo la problemática y la negativa del Ayuntamiento y el Principado a solucionar problemas es el momento de unirnos en esa lucha de la mano de la asociación. A nosotros nos afectan mucho las carencias.

–El Ayuntamiento dice que hay plazas suficientes para aparcar. ¿Está de acuerdo?

–No, no sé cómo hacen los estudios. Se tienen en cuenta determinadas personas y coches censados. Pero hay mucha gente que no está aún censada en Nuevo Roces. Por tanto, ese estudio no creo que sea fiable. Un informe así no se puede hacer sentado en una oficina. Hay que venir aquí y ver el problema en persona. Muchas veces viene gente a casa y se tira media hora o cuarenta minutos en aparcar. A los comercios nos afecta porque no solo dependemos de la gente de aquí sino también de la de fuera.

–¿Qué proponen para solucionarlo?

– Las calles José Antón Magarzo y César Maese Alonso tienen dos carriles y se pueden reducir a uno para que haya más aparcamiento en batería. Son dos calles principales, pero no tienen mucho tráfico y hay otras vías cercanas. Sería una solución a corto plazo, porque el colapso va a ser bestial en breve. Si no se hace es porque no se tiene voluntad política.

–Aparte de consultorio, colegio y demás faltan servicios básicos como un cajero o una farmacia.

–Así es. Hay servicios básicos que hacen falta. Hay muchos clientes que vienen a consumir y si no pueden pagar con tarjeta y carecen de efectivo tienen que ir a otro barrio para sacar dinero.

–¿Nota abandono por parte de los poderes públicos?

–Sí, claro. La realidad es que las cosas que prometieron cuando hicieron el barrio ya tenían que estar. Han pasado diez años y siguen sin llegar. Este barrio lo hicieron las instituciones y está mal planificado. Hay que vivir aquí para verlo. Nuevo Roces se colapsará cuando lleguen los habitantes de los bloques que ahora están construyendo. No hay planes ni a corto ni a largo plazo. El futuro depende del caso que nos hagan, pero se ve muy negro.