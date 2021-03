Amplio operativo de búsqueda en la costa gijonesa por una mujer de 39 años

La desaparición de una mujer de 39 años motivó ayer por la tarde un amplio operativo de búsqueda en el que participaron agentes de la Policía Nacional y los rescatadores de Salvamento Marítimo que, en helicóptero, peinaron durante más de dos horas el litoral gijonés. La voz de alarma la dio, a las cinco de la tarde de ayer, la pareja de la desaparecida, a la que no había vuelto a ver desde el lunes por la noche. Al cierre de esta edición no se había logrado encontrarla, por lo que las averiguaciones policiales continuarán hasta hallar alguna pista que permita dar con su paradero.

La mujer, que no reside en Asturias y había llegado a la ciudad supuestamente por la muerte de un familiar, se había ausentado a última hora del lunes. Estaba alojada en un hotel de la ciudad y, según la denuncia presentada por su pareja en la Comisaría de la Policía Nacional, vestía un pantalón corto y unas zapatillas deportivas, por lo que en un momento pensó que pudo haber salido a hacer deporte o a dar un paseo. Al ver que no volvía y que la mujer no conocía bien Gijón, su pareja optó por alertar a la Policía ante el temor de que le hubiese pasado algo.

Con esas indicaciones, los agentes comenzaron a buscar por toda la ciudad a la desaparecida, que según ese mismo relato aportado en la denuncia de desaparición ya había sufrido algunos episodios depresivos con anterioridad. También explicó que era habitual que se ausentase durante horas, pero nunca tanto tiempo como esta última vez. Es por ello que los agentes iniciaron una búsqueda preventiva que de momento no ha dado resultados.

A las labores por tierra de la Policía se sumó, por aire, Salvamento Marítimo. El Helimer recorrió durante un buen rato la zona de Cimadevilla, especialmente el acantilado del cerro de Santa Catalina, sobrevoló la bahía de San Lorenzo y se desplazó durante varios minutos por las zonas de El Rinconín y La Providencia. Las labores generaron cierta expectación desde varios puntos de la costa. Cuando anocheció, sobre las nueve, los rescatadores volvieron a la base. Unos y otros seguirán buscando pistas.