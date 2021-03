Desorientada y algo aturdida, pero sana y salva. La mujer de 39 años a la que la Policía y Salvamento Marítimo buscó ayer por la costa de Gijón apareció esta madrugada, sobre la una, en el centro de salud de Puerta la Villa. Hasta ese lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional para confirmar que se trataba de la misma mujer. La descripción ofrecida por su pareja, que dio la voz de alarma ayer por la tarde, coincidía.

La mujer estaba atravesando una fuerte depresión y hacía poco que le habían dado el alta en un centro especializado. Poco después puso rumbo a Asturias con su pareja por la muerte de un familiar.

El lunes por la noche se fue del hotel en el que se alojaba. No era la primera vez, pero su pareja se preocupó al ver que no volvía y que no se había llevado la medicación para la depresión. La llamada de esta madrugada le tranquilizó al ver que estaba sana y salva.

Amplio operativo

Los agentes buscaron ayer por toda la ciudad a la desaparecida. A las labores por tierra de la Policía se sumó, por aire, Salvamento Marítimo. El Helimer recorrió durante un buen rato la zona de Cimadevilla, especialmente el acantilado del cerro de Santa Catalina, sobrevoló la bahía de San Lorenzo y se desplazó durante varios minutos por las zonas de El Rinconín y La Providencia. Las labores generaron cierta expectación desde varios puntos de la costa. Cuando anocheció, sobre las nueve, los rescatadores volvieron a la base.