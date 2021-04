Cuenta Iván Suárez Fernández, hasta ahora líder vecinal de Viesques, que para llevar bien una asociación de este tipo hay que “pedir siempre de más” y ser insistente con los políticos de turno. Tras 24 años al mando del colectivo, Suárez, que acaba de cumplir 74, considera que “ya es hora” de ceder el bastón de mando, que probablemente acabará en manos de su número dos, Luis García, uno de los fundadores de la asociación en 1995. Deja como retos pendientes la solución a un ordenamiento del tráfico que aún considera “caótico” y la posible creación de un local social o de un centro municipal propio.

–Contaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA que cuando entró en la asociación Viesques era como “un pueblo de vaqueros”.

–(Ríe). Es que lo era, no había nada de nada. Todavía se habían hecho pocas urbanizaciones y no había semáforos, los autobuses no llegaban... Era un caso. Luego el barrio fue creciendo y, claro, hubo que pedir cosas. Pedimos de todo.

–¿Fue importante para el barrio tener una asociación vecinal propia?

–Estuvo bien crear la asociación porque por entonces estaba unida a la de El Coto, que asumía tanto Viesques como Ceares; y en esa época no miraban tanto para estos otros dos barrios. Luis García fue uno de los fundadores y yo empecé a colaborar un año después, en 1996. Ya llovió desde aquella y yo creo que ya cumplí.

–¿Qué retos da por cumplidos y cuáles propone ahora?

–Pues a base de pedir fuimos consiguiendo de todo, desde líneas de autobús hasta parques. Costó muchísimo trabajo que nos hiciesen caso. El tema de los autobuses y los semáforos ya mejoró, aunque yo creo que todavía hay algunas zonas caóticas. En las zonas de Pintor Luis Pardo y Quevedo yo creo que podría haber algún cambio de sentido que fuese más lógico, pero para eso hay que hacer un estudio serio. También hay que regular la avenida Mar Cantábrico, porque los coches pasan a toda velocidad. Hay que poner más semáforos o hacer algo para obligarles a ir más despacio.

–Y a la asociación, ¿qué le recomienda?

–Hay que renovar esto, hay que meter gente joven. Eso es muy importante y yo fui aguantando para ver si pasaba. Desde la asociación se consiguieron muchas cosas y sería una pena que vaya desapareciendo. Si Luis se anima yo creo que se podría dar un paso más. Pero cuesta, cuesta. Eso sí, la asociación funciona. Antes de la pandemia teníamos lista de espera para los cursos. Y todas las mejoras del barrio que conseguimos lo hicimos a base de pedir y de pedir todo el rato. Es importante que haya asociación.

–¿Por qué?

–Porque es un trabajo que no te lo paga nadie y también porque para todo hay fases y edades, y yo lo entiendo. Pero se puede hacer, porque la asociación de Cimadevilla sí se ha renovado con gente joven, por ejemplo. Y la de Nuevo Roces también lo está haciendo poco a poco. Hay que entender que los barrios son de todos, de mayores y de jóvenes, y que hay que conseguir mejoras para todas las edades.

–¿Qué prioridad marcaría?

–Un local social. La gente a veces dice que hay que pedir un centro de salud, pero yo no lo veo. Por ratios creo que estamos bien, igual que en otros barrios. Pero lo del local sí sería importante, para usarlo como centro municipal. Tendría que ser céntrico y reformarlo. Yo creo que el barrio lo necesita.