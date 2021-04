Insultos, descalificaciones y amenazas como "pederastas", "corruptos", "asesinos" o "Asturias será vuestra tumba" aparecieron esta mañana en forma de carteles pegados a la sede de Podemos en Gijón, en la calle Mieres. Según confirman fuentes de la formación morada, no es la primera vez que esto ocurre y es por eso que hoy mismo han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. "Lo que ha sucedido en la sede de nuestras compañeras en Cartagena nos preocupa. Aquí, en Xixón, se demuestra que no estamos a resguardo de que estas cosas sucedan. Desde hoy, cada vez que recibamos algún ataque por parte de la extrema derecha, interpondremos la denuncia correspondiente y lo haremos público. Lo que pretendemos con esto es evitar que los ataques que sufrimos vayan a más. Instamos a todas las personas demócratas que condenen sin paliativos este tipo de ataques fascistas que no pueden tener cabida en una sociedad demócrata y sana como la asturiana", valoró esta tarde Alejandra Tejón, líder de Podemos en la ciudad.

A los carteles ofensivos se suma también el lanzamiento de huevos contra la puerta y los cristales. Son muchos los días que los militantes se encuentran los restos al llegar a la sede. El caso ya está en manos de la Policía. "Lo hemos hecho fundamentalmente porque este tipo de actitudes no pueden normalizarse. Tampoco debemos permitir la impunidad ante la incitación del odio y la violencia", sentencian.