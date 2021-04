La hostelería estalla ante una Semana Santa que “no ha existido” por las restricciones

“Para nosotros no ha existido esta Semana Santa”. Ángel Lorenzo, presidente de la patronal Otea, no se anda por las ramas a la hora de valorar el resultado del periodo festivo, que termina hoy, Domingo de Resurrección, en el sector hostelero de la ciudad. A pesar de que por la calle se ha visto a mucha gente, Lorenzo subraya que las restricciones implantadas por el gobierno del Principado para hacer frente al coronavirus han resultado demoledoras para bares, restaurantes y hoteles de Gijón. A su juicio, resulta “incomprensible” y ha hecho “mucho daño” al sector que se haya mantenido el cierre de los establecimientos a las ocho de la tarde cuando el toque de queda no entra en vigor en la región hasta las diez de la noche. Y más si, como sucedió el jueves y el viernes, acompaña el tiempo con unas temperaturas inusualmente cálidas para esta época del año en Asturias. “No poder trabajar esas dos horas ha perjudicado muchísimo, porque, entre otras cosas, se ha perdido un turno de cocina para aquellas personas que cenan temprano”, señala Ángel Lorenzo.

Para el presidente de Otea en Gijón, el problema principal ha estado en las limitaciones impuestas desde el Principado y no en una caída de la clientela por los cierres perimetrales de las autonomías. “Vemos que hay turistas en los alojamientos que se anuncian en internet”, una situación que, a su juicio, “carece de toda lógica a la vista de las restricciones en los hoteles”.

A pesar de las reivindicaciones del sector para que el gobierno regional abriera un poco la mano, Asturias es la única comunidad autónoma que tiene todos sus establecimientos turísticos cerrados, salvo aquellos considerados esenciales, en los que se presta servicio a quienes se ven obligados a viajar, debido, por ejemplo, a motivos médicos, laborales o asistenciales. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha calificado esta misma semana de “crueles” las restricciones que sufre el sector asturiano y que, para Ángel Lorenzo, han perjudicado muy seriamente al sector gijonés esta Semana Santa.

Aunque el malestar es evidente desde hace meses, el sector ha visto con indignación como ha proliferado la oferta de alojamientos que se anuncian por internet pese al cierre general de hoteles y casas de aldea. “No alcanzamos a comprender que no se permita a los hoteles abrir ni para los de aquí y que luego se vean turistas, porque los hay, que se quedan en alojamientos que se anuncian a través de webs”, lamenta el presidente de Otea

Lorenzo, tal y como ha venido exponiendo la patronal del sector durante las últimas semanas, incide en que la hostelería no está en contra de que se tomen medidas de protección sanitaria, pero sí pide que sean “más lógicas” que las implantadas en el Principado. “Si el sector cumple a mediodía no entiendo por qué no va a hacerlo en las cenas”, señala el presidente local de Otea, que empieza a tener la vista ya puesta en lo que pueda suceder en la próxima temporada de verano.

Fuentes del sector hotelero de la ciudad consultadas por este diario también lamentan que no se haya permitido el alojamiento durante Semana Santa ni al turismo interior, algo que podría haber aliviado un tanto la situación de estos establecimientos tanto en el casco urbano como en los núcleos rurales del concejo. En concreto, Otea reclamó sin éxito que se pudieran abrir hoteles y casas rurales para los asturianos que regresaron al Principado para pasar estas fiestas y para los que residen en la región. Según una encuesta de la patronal, siete de cada diez empresarios estaban a favor de que se permitiera ese turismo interior.

Daniel Martínez Junquera, responsable de Turismo de Divertia, reconoce la “complejidad” de analizar el resultado de esta Semana Santa en lo que concierne a su ámbito, habida cuenta de que “están restringidos los viajes de turistas y los establecimientos permanecen cerrados”. En esta tesitura, Junquera estima que hay que mirar ya hacia el verano que viene para intentar salvarlo, “aunque sea como el pasado año”. “La situación es complicada y el sector está muy tocado”, añade el responsable de Turismo.

El director del mercado artesanal y ecológico que está instalado desde el pasado jueves en la plaza Mayor, Javier Ruiz-Cuevas, no está descontento por la afluencia de público, aunque reconoce que es “bastante menor” que en las ediciones de Semana Santa previas a la expansión de la pandemia del coronavirus. “A nosotros nos afectan dos cuestiones, fundamentalmente. Por un lado, el tiempo, que en esta ocasión ha acompañado. Por otro, el virus, que ha supuesto un importante bajón de la asistencia, aunque estamos contentos de cómo se porta la gente”, afirma el responsable de un mercado que ya tiene dieciocho años de actividad a sus espaldas.