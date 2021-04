El biólogo Chema Díez, una experiencia vital de Santiago a Perú en forma de libro

Una experiencia vital le marcó. Chema Díez, biólogo, pero amante de la lectura, plasmó durante la pandemia una historia personal vivida en el Camino de Santiago, que le permitió superar la muerte de su madre. “Me pilló a contratiempo. Por eso escribir me ayudó a expresar todo es o que tenía dentro, y a combatir la soledad, y a superar esos momentos en los que estás un poco ansioso. Vomitar las palabras es una terapia muy buena, sirve para echar los demonios que llevas fuera y quedar bien”, explica este gijonés, que tras publicar “Historia de unos pasos”, ya se encuentra ultimando la publicación de su nueva obra, “Pura Magia”, que aborda el descubrimiento de un dios inca.

A Chema Díez la pandemia le sorprendió en Astorga, cuando se encontraba realizando por cuarta vez el Camino de Santiago. “Lo hice de todas maneras, el trazado Norte, el primitivo, el portugués y el francés”, enumera. A su juicio, “es un lugar de recogimiento para pensar y clarificar ideas”. “La primera vez me llevó la curiosidad, saber por qué lo hacía tanta gente. Descubrí entonces que tenía una serie de características, que me permitía un viaje introspectivo que me ayudaba mucho”, reflexiona.

En “Historia de unos pasos” traslada parte de sus vivencias, con algo de ficción. “El personaje principal, a través del camino, supera dramas personales y encuentra esa luz que necesitamos en algunos momentos de la vida”, describe. Y añade: “No es un libro de autoyuda, pero sí que los comentarios que me han trasladado es que a la gente le llega”.

Sus personajes afrontan ahora un segundo viaje con “Pura Magia”. “Se pueden leer ambos libros por separado, pero quién tenga los dos lo disfrutará muchísimo más”, aconseja. De nuevo, Chema Díez se anima a trasladar un relato de otro viaje personal, en este caso a Perú con su primo. “Los lectores va a viajar a través de la historia de todo el planeta”, avisa antes de añadir que ha tratado con mucho mimo la documentación. “Mi primo es un gran amante de la historia de la cultura precolombina, con el viví esta aventura, y en relato soy muy fiel a todo el contexto geográfico e histórico”, afirma.

En apenas un año, el gijonés Chema Díez se ha lanzado por partida doble a la aventura de escribir. Y avisa que no será el último proyecto. “Me gustaría seguir trasladando todas esas vivencias de mis viajes. Es algo apasionante”, concluye.