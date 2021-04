¿Quién ganó 19 millones de euros? Intriga y sospechas en el barrio más populoso de Gijón

Esa es la pregunta que le hizo una madre a su hija pequeña esta misma tarde en la calle Río de oro de Gijón. Justo a la puerta de la administración de lotería número tres, donde ayer donde ayer el sorteo del gordo de la primitiva dejó 19 millones de euros, el mayor premio de juegos activos en Asturias.

Pero la pregunta más repetida en el barrio de El Llano y prácticamente en toda la ciudad de Gijón no era la que le hizo la madre a su hija, sino quién habrá sido el agraciado de tan suculento premio. Esa pregunta permanece por ahora sin respuesta. Y muy probablemente así siga durante varias semanas como confiesa Amalia López, la dueña de la administración de lotería que vendió el premio. Debido a la cuantía del boleto acertado, el ganador o ganadores deberán ir a recoger su premio a una sucursal bancaria. Si bien, en la zona, una de las más populosas de Gijón, la expectación crecía con el paso de los minutos. No fuera ser, que algún despistado accediera a la peque al pequeño local de la administración de lotería con el boleto premiado y se llevará en vivo y en directo la mayor sorpresa de su vida.

En la calle Río de oro, que es una zona también de mucho tránsito puesto que es muy cerca existe un centro comercial muy visitado (Los Fresnos), los comerciantes y vecinos desean que al menos el premio haya quedado cerca. Más en estos tiempos de necesidad, comentan. “Ojalá le haya tocado a alguien que lo necesite”, rematan.

Los loteros, encantados

“Estábamos cenando y nos llamaron para avisarnos, la verdad que ya habíamos dado hace unos meses casi un millón de euros y fue una alegría, pero más de 19 millones es una alegría extrema”, confesó Amalia López Tuya, tercera generación al frente de un negocio que fundó su abuela en 1956. “Es un puntazo”, añadió, por su parte, su marido Juan Luis Cardeli López, en conversación con este periódico tras el sorteo.

La combinación ganadora la componen los números 18, 25, 43, 44 y 42, además del reintegro, el 5. “No sabemos quién ha podido ser, ni si le conocemos. Ni siquiera sabemos si fue un boleto manual o por ordenador, pero sí estamos seguros de que, ante esta situación que estamos pasando, a la persona que sea le va a venir de maravilla”, confiesa Amalia López, convencida de que nunca antes se había dado un premio de tal cuantía en Gijón. Hay que remontarse a 2016, año en el que “sus vecinos” Iñaki y Santiago Vicente, dueños de la administración de loterías del centro comercial, con entrada también por Río de Oro, sellaron un boleto del Euromillones de 15 millones de euros. “Gijón siempre ha sido una ciudad con suerte”, asegura Amalia López.

Tanto la lotera como Juan Luis Cardeli, que llevan 16 años al frente de la administración, reconocen que, al recibir la llamada del delegado territorial de Loterías y Apuestas del Estado, lo primero que les inundó fue “una sensación de esperanza de que hubiese sido el que jugamos nosotros, pero nada, al segundo ya vimos que no era”, bromea Amalia López. Pese a que no fueron ellos los agraciados, sí comparten la alegría del momento, y hasta les gustaría saber el nombre de la persona afortunada por si es un cliente de toda la vida del barrio. No obstante, reconocen, será “muy difícil” poner rostro a este nuevo millonario.

Administración de fortuna

La fortuna en esta administración de la calle Río de Oro no es una palabra extraña. De hecho, cada poco reciben felicitaciones. Así lo demuestran varios de los carteles colgados en el local, que recuerdan los premios concedidos en estos últimos años. Este mes de enero, de hecho, dieron 954.382 euros en el sorteo de la Bonoloto. En 2008, con la Primitiva, repartieron 1,1 millones de euros, y en 2011 una Quiniela con pleno al 15 dejó otros 338.323,69 euros. En la Lotería expendieron un décimo del Gordo en 2012 y acumulan pellizcos que dejaron por Navidad los segundos, cuartos y quintos premios del sorteo. Ahora, suma ya el cartel millonario del Gordo de la Primitiva, un listón de 19,2 millones de euros muy difícil de superar. “Se hace lo que se puede, pero la verdad que tenemos suerte”, reconoce Amalia López.