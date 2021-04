La pugna entre Gijón y Oviedo por el máster de Bellas Artes divide a la oposición

La nueva disputa entre los ayuntamientos de Gijón y Oviedo por titulaciones universitarias, en este caso los másteres de postgrado de Bellas Artes, ha suscitado reacciones divergentes entre los distintos grupos de la oposición municipal. La alcaldesa, Ana González, y el rector, Ignacio Villaverde, acordaron trabajar en la implantación de esos cursos de postrado en Gijón, mientras el que gobierno de Alfredo Canteli, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, aboga por su implantación en Oviedo, ya que en Gijón encajan mejor los títulos de ciencias.

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, señala que apoyarán “todo lo que suponga avanzar en iniciativas que favorezcan la formación, la creación cultural y artística, la investigación y la creación de empleo”. Eso sí, desde la formación naranja defienden que “se debe de reflexionar sobre esta propuesta, pues aboca a otra pugna territorial como ha ocurrido, y ocurre, con el grado de Deporte”, algo que Sarasola pide evitar. En ese sentido, considera que “debe de ser la Universidad quien evalúe la mejor opción, siempre basada en criterios objetivos y con absoluta transparencia” para saber si la propuesta es viable, no ya en Gijón, si no en Asturias.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, entienden “que el Ayuntamiento de Oviedo pugne” por el máster de Bellas Artes, a la par que insta a la Alcaldesa a que reivindique el grado de Deporte para Gijón. “Renunciar a él, como está haciendo, por conformarse con un máster en bellas artes sería un error imposible de justificar”, afirma.

Desde el grupo PP, su portavoz, Alberto López Asenjo, avanza que, en primer lugar, “vamos a solicitar información a la Alcaldesa sobre los términos y planteamientos hechos por el rector, tanto en el tema del máster de bellas artes como el grado de deporte, y sobre lo que vengo reclamando desde hace dos años sobre economía azul y que beneficia a las dos instituciones y sobre todo a los gijoneses”.

Por su parte, la dirigente de Podemos en Gijón, Alejandra Tejón considera que “no veo por qué Gijón no va a tener opción a los másteres en Bellas Artes porque ya tenga otras formaciones”, en respuesta al planteamiento de Oviedo de que en Gijón sólo caben estudios técnicos o científicos. “Gijón se merece todo lo que pueda tener y más”, agrega Tejón.

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, instó al gobierno local a que no admita que “desde fuera y unilateralmente, se intente decidir qué tipo de materias le corresponden o no a Gijón, ni si éstas deben ser sólo del ámbito de las Ciencias y la Tecnología y descartar, como se pretende, que en Gijón se puedan tener las de Arte o Deporte”. El gobierno local gijonés prefirió no pronunciarse por el momento sobre la entrada en liza del Ayuntamiento de Oviedo.