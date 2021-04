“Gijón te merece”: una noche de regalo a 6.840 turistas para movilizar 1,2 millones

“No se trata de que vengan de manera más económica los que ya tenían previsto venir se trata de captar a quienes no tuvieran en mente viajar a Gijón y aumentar el número de reservas”, explicó Daniel Martínez Junquera, responsable de turismo en Divertia, durante la presentación del proyecto junto al concejal Santos Tejón. Por el trámite de urgencia, se contratará un operador especializado para que mueva online la propuesta gijonesa, que se hará efectiva cuando termine el estado de alarma. Una oferta, dicen los entendidos, agresiva y de venta flash (última hora), para que Gijón se posicione ante otros mercados cuando se acaben los cierres perimetrales y la limitación de movimientos.

En principio, la oferta sólo será accesible online entre el 9 y el 23 de mayo, aunque la estancia a reservar de esta manera se puede prolongar hasta el 30 de septiembre. Fechas que se moverán si el gobierno de España prolonga el estado de alarma. El proyecto está abierto a que se adhieran 82 establecimientos de alojamiento de todas las categorías –hoteles, pero también campings o alojamientos turísticos– a los que el Ayuntamiento comprará cupos de habitaciones en proporción a su número de plazas. El precio de venta al público de estos paquetes oscilará entre los 90 euros en una pensión a los 210 en un hotel de cuatro estrellas. El mercado nacional es el objetivo de Gijón.

Los negocios de alojamiento son los destinatarios prioritarios de la campaña, pero también se ha pensado en las empresas de turismo de experiencias. A quienes compren ese pack de tres por dos en alojamiento se les ofrecerán descuentos de un 50% en actividades de turismo activo o experiencias. A esa venta cruzada se reservan 50.000 de los 400.000 euros de inversión municipal, de los que 320.000 van a comprar los cupos de habitaciones y 30.000 a pagar la campaña promocional. Esa es la inversión de partida.

A la hora de cuantificar el impacto del proyecto, y dando por bueno que se cubran todas las plazas, se estima un impacto directo de un millón de euros en los negocios de alojamiento a los que habría que sumar otro 1,1 millón en impacto indirecto en restauración, compras, transportes, consumo en bares... A esos datos se llega en base a un gasto medio diario por viajero de 65,6 euros, según las estimaciones que Gijón Turismo hizo en 2019, antes del covid.

La patronal festeja “una buena actuación que nos da un poquito de aire” tras meses de cierre

“Esta es una buena actuación. Después de tantas noticias negativas llega una positiva que supone que estamos poniendo luz a la situación. Esto es lo que los empresarios estábamos demandando y pocos ayuntamientos y pocos gobiernos pueden decir que van a poner 400.000 euros para reactivar el sector del turismo, como hace ahora Gijón desde la concertación social”, festejaba ayer el presidente de Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), José Luis Álvarez Almeida, tras asistir en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón a la presentación oficial de “Gijón te merece”. En el mismo salón y con el mismo optimismo, estaba Montserrat Cañón, directora del NH de Gijón y presidenta del Club de empresas de turismo de negocio de la ciudad. “Todo lo que sea ayudar a los establecimientos, y no solo hablamos de hoteles, es importante. Estas iniciativas son las que nos dan un poquito de aire”, explicó Cañón. Divertia presenta “Gijón te merece” como un empujón que ayude a las empresas a encarar el verano con algo ya reservado. Un verano del que Cañón solo espera “que al menos sea como el de 2020 donde al final salvamos” y donde ve promociones pero no “una bajada de precios, no se trata de eso”.