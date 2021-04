“Los abogados jóvenes son los más preparados para afrontar una crisis”

La Asociación de Jóvenes Abogados de Gijón (AJA) tiene como prioridad el acercamiento a los nuevos colegiados y su rápida integración en el ámbito jurídico. En Gijón, su presidenta es Raquel Santos Rodríguez, consciente de que la transformación digital de la Justicia hace partir con ventaja a los jóvenes letrados. En breve cumplirá tres años en el cargo.

–¿Cuál es el escenario para los jóvenes abogados de Gijón?

–El escenario, como para el resto de la profesión, es de mucha incertidumbre. Esta grave crisis sanitaria lleva aparejada una grave crisis económica.

–En la ciudad, hay 1.404 colegiados, de los que 918 son abogados ejercientes. ¿Hay hueco para todos?

–Hay que abrirse camino, trabajar día a día y no dar nada por seguro. Esta profesión es una carrera de fondo llena de obstáculos. Hay que echarle ganas y persistir. La abogacía siempre será necesaria y más en tiempos de crisis. Somos un actor imprescindible para la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por lo tanto, clave en el funcionamiento del Estado de Derecho. Así lo hemos demostrado en los peores momentos de la pandemia, especialmente, la abogacía del turno de oficio, que ha estado a disposición de los ciudadanos las 24 horas al día todos los días.

–Las nuevas tecnologías se están impulsando en el ámbito de Justicia. ¿Supone un punto a favor para los jóvenes?

–Sin duda. Los cambios favorecen a la abogacía joven y más si son de base tecnológica. La abogacía joven es, por su propia naturaleza, la más preparada ante el cambio y ha demostrado que está más que acostumbrada a afrontar sucesivas crisis. Tenemos una más que acreditada capacidad de resiliencia.

–Un ejemplo son las audiencias previas telemáticas realizadas en juzgados de Gijón y Oviedo. ¿Es el futuro?

–Por supuesto. Y ya tocaba. La administración de Justicia lleva algunos años experimentando un periodo de transformación, más o menos lento, hacia una justicia digital, que la pandemia ha acelerado. Se empezó por la progresiva implantación del expediente judicial electrónico con el sistema de comunicaciones “Lexnet”, el sistema de gestión procesal “Minerva”, etcétera. Todo ello encaminado a pasar de una forma de trabajar, prácticamente como en el siglo XIX, a adentrarse de golpe en el siglo XXI, con la progresiva desaparición del soporte papel, el tratamiento electrónico de la información y la interconexión de órganos. Las audiencias previas telemáticas han sido el último revulsivo en este aspecto. Se trata de un plan piloto y voluntario, tanto para las partes como para el juez. La experiencia creo que está siendo muy satisfactoria y la abogacía debe afrontarla como si hubiera venido para quedarse. Espero que así sea.

–La pandemia ha traído el teletrabajo. ¿Qué opina desde el punto de vista de la conciliación de futuros abogados?

–Debemos hacer una profunda reflexión entre todos los operadores jurídicos implicados y acotar unos límites claros. Hasta ahora la abogacía se ha llevado la peor parte, sin poder descansar ni conciliar. No olvidemos la habilitación del mes de agosto. Y parece que no hemos sido conscientes de que, si llevamos a la abogacía al límite de sus fuerzas, el sistema al completo se resiente, el estado de Derecho se debilita y esto lo acabarán pagando el justiciable, la ciudadanía. El resto de operadores jurídicos deben ser conscientes de esto y cooperar en la protección de la abogacía, en su derecho a la desconexión, al descanso y a la conciliación. Y lo mismo respecto del cliente. Debemos informar al cliente, desde el primer momento de la relación, de nuestro sistema de trabajo, de lo que puede esperar de nosotros y de lo que no.

–¿Cuáles son las actividades que realizan desde su agrupación?

–Llevamos a cabo diferentes actividades para favorecer la integración de los nuevos colegiados y la cooperación entre compañeros. También nos preocupa mucho la formación práctica y adaptada a las especiales necesidades de la abogacía joven o novel, que posee una alta formación teórica, pero obviamente aún carece de habilidades prácticas.

–Continúe.

–Una de las actividades de la que más orgullosos estamos, porque reúne todos nuestros fines de integración, formación y cooperación intergeneracional entre compañeros, es la lista de acompañamiento en guardias. Se trata de una actividad por la cual un agrupado que aún no forma parte del turno de oficio, pero considera formar parte del mismo en un futuro cercano, acompaña a un abogado del turno de oficio durante toda su guardia, de manera que obtiene un aprendizaje y visión real sobre el funcionamiento, desde dentro, sobre las habilidades prácticas que conlleva, así como de sus trámites y documentación.

–¿Cuáles son los retos de la agrupación?

–La cooperación a distancia. Ser útiles al nuevo colegiado y ser cercanos incluso cuando no podemos tener la acostumbrada presencialidad.

–¿Se sienten respaldados por el Colegio de la Abogacía?

–Sí, la relación siempre ha sido buena. Todos conocen perfectamente el trabajo que hacemos y no olvidan cómo son los inicios en la profesión. Estas buenas relaciones nos han permitido cooperar y ser reivindicativos a la vez. Hemos conseguido que se bonifique, para los miembros de la AJA, el precio de las actividades formativas que realiza el Colegio, hasta en un 20% y en determinadas condiciones.