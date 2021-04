Entre cuatro y once meses más de plazo concedía ayer la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón a una decena de organizaciones no gubernamentales para que puedan completar los proyectos de cooperación internacional para los que recibieron una subvención municipal en 2019 y no han podido ejecutar por el covid-19. Son iniciativas a realizar en Camerún, Palestina, Nigeria, Senegal, Bolivia, Guinea y Sierra Leona pero también en Gijón. La Junta de Gobierno dio, además, luz verde a un convenio de colaboración con la comunidad autónoma para la promoción de las artes escénicas y a mantener el actual contrato de mantenimiento de sus 1.100 estaciones de trabajo a la espera del resultado de un recurso contractual. En materia de Urbanismo, se dio la aprobación inicial a un estudio de detalle en una finca en el camino de las Hayas y a la constitución de la junta de compensación del plan residencial del Rinconín, con seis meses para presentar el proyecto de compensación.