El empresario de El Bibio, sobre la miniferia: “Este verano debe haber toros sí o sí”

“En Gijón tiene que haber toros este año sí o sí”. Así de contundente se mostró ayer el empresario de la plaza de El Bibio, Carlos Zúñiga, a la hora de valorar la reclamación de las peñas para celebrar una Feria de Begoña en formato reducido y adaptada a la situación sanitaria. “Confío plenamente en que el Ayuntamiento pondrá todo de su parte para lograr un entendimiento y que Gijón no se quede otro verano sin toros”, añadió Zúñiga, que subrayó la “arraigada tradición cultural y la enorme repercusión económica que generan los toros en la ciudad”. “Agradezco mucho el apoyo incondicional de las peñas en estos momentos y la mano tendida siempre desde el Consistorio”, concluyó. Pese al interés expresado por Zúñiga, la gerente de Divertia, Lara Martínez, confirmó ayer que aún no se ha recibido propuesta del empresario para cambiar el actual pliego de condiciones, que exige la celebración de seis festejos. Por lo que respecta al ámbito sanitario, Martínez sostiene que la decisión final sobre si hay toros o no dependerá del empresario. “El Principado tendrá unas condiciones y él verá si le compensa”, indicó.

Con lo que puede contar Zúñiga es con el total apoyo de los aficionados y con la mayor parte de los partidos políticos. Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina del Principado, tiene claro que “en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, como se ha hecho en otras ciudades”. “Estamos hablando de una miniferia con aforo reducido y en función de la situación sanitaria”, añadió Medio, para quien “habrá que adaptar los pliegos y la cuestión económica”. Josechu Mendoza, presidente de la Peña Dávila Miura, compartió que este verano “tiene que haber toros sí o sí, la gente lo está deseando y es algo muy importante para la economía de la ciudad”. Aquilino Tuya, presidente de Cocheras, subrayó que Gijón no puede quedarse sin toros otra vez. “La gente espera por ello y es positivo para la ciudad y su economía”, indicó.

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, se mostró ayer de acuerdo con el formato de miniferia, pero siempre que “no se trate de festejos menores” y que haya “carteles de calidad”. También ve bien la rebaja del aforo y del canon de cesión al 50%. Con lo que no estaría de acuerdo la formación “naranja” es con una subida de precios. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, respaldó que se estudie una “flexibilización legal” de las condiciones. A su juicio, “si las medidas excepcionales ante situaciones excepcionales se han adaptado a otros certámenes, lo mismo se puede hacer con la feria taurina”.

Desde el PP, su portavoz, Alberto López-Asenjo, entiende que sería “acertado” atender la petición de retomar la Feria en formato reducido. A su juicio, “permitiría disfrutar de una tradición muy arraigada en la ciudad y que supone generación de riqueza”. Eladio de la Concha, portavoz de Vox, sostiene que “el Ayuntamiento debe contribuir en todo lo que sea posible para que se puedan celebrar este año los festejos, con las modificaciones que se tengan que realizar y facilitando a la empresa que utilice la fórmula que entienda más adecuada para que la Feria pueda llevarse a efecto”. Podemos defendió que El Bibio se dedique a “usos culturales y de ocio, libre de espectáculos que conlleven crueldad y maltrato animal”.