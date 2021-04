La avenida de Juan Carlos I llevará el nombre del exalcalde José Manuel Palacio

Gijón cambiará un rey por un alcalde. La Junta de Gobierno que preside Ana González y donde sólo tienen cabida los ediles de los grupos municipales del PSOE e IU aprobarán en una próxima sesión la comprometida retirada del nombre de Juan Carlos I del callejero. La avenida pasará a llevar el nombre de José Manuel Palacio Álvarez, quien fuera el primer alcalde de la ciudad en la actual etapa democrática. Bajo las siglas del PSOE, Palacio estuvo al frente del Ayuntamiento gijonés entre los años 1979 y 1987. Ya al margen de las siglas socialistas, volvió al Consistorio entre los años 1991 a 1995 como edil de Unidad Gijonesa, el partido del que fue fundador.

Palacio falleció en septiembre de 2005 a los 75 años. En la esquela con la que el Ayuntamiento de Gijón manifestaba su pesar se recordaba que “en su etapa de gobierno la ciudad de Gijón comenzó a experimentar cambios sustanciales tendentes a mejorar la vida ciudadana, con especial atención a las zonas menos favorecidas y a su urbanización. Toda su trayectoria política estuvo marcada por la integridad y la austeridad en la gestión, fruto de sus profundas convicciones cívicas”. Entre el legado de Palacio a Gijón están desde la recuperación del Cerro de Santa Catalina a la puesta en marcha de las primeras empresas municipales pasando por la elaboración el Plan General que ordenó el futuro urbanístico de la ciudad, los planes de erradicación del chabolismo y el crecimiento de las zonas verdes con parques como Los Pericones.

Para muchos gijoneses de a pie y colectivos del entramado social que José Manuel Palacio no tuviera una calle en Gijón era una deuda pendiente de la ciudad con su histórico Alcalde. De hecho, si no hay problemas de última hora que den al traste con la iniciativa, se cumplirá el refrán de que a la tercera va la vencida; tras dos intentos fallidos por dar el nombre del político a una calle de la ciudad. Ambos durante los mandatos de la forista Carmen Moriyón, la única regidora no socialista del Gijón en 40 años. Y ambos con polémica.

En 2013, y tras una petición gestionada meses antes por la familia, el gobierno local de Carmen Moriyón avanzaba que se iba a dar el nombre de José Manuel Palacio a la avenida del Llano. La familia y amigos del exalcalde defendían esa ubicación por ser el barrio de referencia de Palacio y ejemplo de la transformación urbanística de la ciudad que había promovido desde la Alcaldía. Ya la habían planteado ante el anterior gobierno que no veía oportuno cambiar un nombre ya consolidado. Precisamente las movilizaciones vecinales de rechazo por las molestias que podía generar el cambio de nombre de la populosa calle a sus residentes llevaron al gobierno local a poner el freno al proyecto.

Cerca del paseo de Areces

Igual que hubo movilización de vecinos y comerciantes cuando, ya en 2015, y a partir de una iniciativa plenaria impulsada por Xixón Sí Puede y aprobada por mayoría absoluta, salió adelante la idea de que la céntrica calle de La Merced fuera el espacio para rendir tributo a Palacio. La movilización ciudadana llevó a los promotores de la iniciativa, la marca local de Podemos, a renunciar a ella.

En esta tercera ocasión vuelve a ser la opción de cambio de un nombre ya consolidado el camino para que José Manuel Palacio tenga su calle. Aunque en esta ocasión el punto de partida es distinto. El gobierno ya adelantó en agosto del año pasado que Gijón eliminaría de su callejero al Rey Emérito porque “ya no representa los valores institucionales, morales y democráticos de la sociedad”. El anuncio coincidió con la marcha de España de Juan Carlos I tras informaciones sobre su participación en presuntos negocios opacos. El gobierno se apoyó en peticiones de colectivos de la ciudad. El anuncio generó amplia controversia entre los representantes políticos y los vecinos que se verán afectados por las molestias del cambio.

Curiosamente, Palacio tendrá su calle no muy lejos del espacio que llevará el nombre de su sucesor en el gobierno local: Vicente Álvarez Areces. Solo hace unos meses amigos y colaboradores de quien fuera regidor y presidente del Principado, fallecido en enero de 2019, promovían que la Autoridad Portuaria asumiera que el paseo de la playa de Poniente pasase a llevar el nombre del político socialista. El consejo de administración del Puerto dio su aprobación el pasado mes de febrero. La idea era vincular el recuerdo de Areces a una de sus obras más significativas.