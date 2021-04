Hacienda pugna con empresas públicas de toda España por el IVA que exige a Emtusa

Emtusa no es la única “víctima” de la Agencia Tributaria entre las empresas públicas de transporte de viajeros. Ya hace un tiempo que el Ministerio de Hacienda tiene en marcha procesos como el que afecta a la sociedad gijonesa, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, para que firmas municipales le paguen el IVA correspondiente a las transferencias de dinero que reciben de sus ayuntamientos para equilibrar las cuentas. Málaga, Valencia, Córdoba y Sevilla fueron algunos de los primeros afectados. No los únicos. La Agencia Tributaria entiende que esas operaciones generan el pago del IVA. Los ayuntamientos creen que no.

Una discrepancia de criterio contable que a Emtusa le acaba de costar el aviso de una reclamación por el IVA que va de abril de 2016 a agosto de 2018 y por el impuesto de sociedades de los ejercicios del 2015 al 2017. La reclamación le llega en el peor de los momentos tras un año de millonarias pérdidas de viajeros e ingresos por la pandemia y a la espera del dinero que puedan recibir del anunciado, pero no ejecutado, fondo estatal de apoyo al transporte. El Ayuntamiento está esperando la nota oficial de Hacienda donde se fije la cuantía reclamada, que se estima millonaria, para plantear un recurso.

“Hay preocupación. Este es un problema más para Emtusa. Todas las actividades y empresas municipales tienen problemas, pero Emtusa es de las más castigadas. Todo el mundo considera que policías o bomberos son esenciales, pero al pensar en el transporte se nos considera que una empresa normal y corriente. Y si fuera una empresa así no estarían subvencionados el 85% de los viajes ni subirían gratis al autobús los menores de 17 años”, explica Sergio Álvarez, presidente del comité de empresa.

La oposición, a priori, defiende el criterio municipal de no pago del IVA –avalado desde el principio por la Intervención General– y achacan al Gobierno nacional intentar hacer caja en estos tiempos de pandemia. “Que esta reclamación se haya producido en momentos en los que el transporte urbano atraviesa una situación económica muy delicada demuestra que el gobierno de Sánchez está más preocupado por recaudar a costa de lo que sea en vez de cumplir con su compromiso para habilitar el fondo de rescate para el transporte urbano. Tal parece que lo que nos tiene que dar por un sitio, pretende quitárnoslo por otro”, explica Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos y consejero de Emtusa.

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, tiene claro que “es una discrepancia entre administraciones y la única vía para su resolución es la justicia”. “Ya que ambas tienen informes favorables de sus técnicos que avalan las decisiones adoptadas en cuanto al criterio contable elegido. No obstante, esto demuestra la urgencia que vive el Estado, con una deuda que roza el 120% del PIB”, subraya.

Aunque en circunstancias muy diferentes en cuanto a la legislación aplicable y los tiempos, el Ayuntamiento de Gijón y Hacienda ya se vieron las caras en los juzgados en otras ocasiones por esa discrepancia sobre el IVA. De hecho, EMA, Emulsa y Centro de Empresas lograron recuperar en la Audiencia Nacional más de 10 millones de impuestos pagados a los largo de los primeros años de este siglo. Hacienda también acabó devolviendo dinero al Botánico.

“Nos preocupa mucho que se hable de millones en la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento y, en concreto, Emtusa. Llevamos meses teniendo que exigir los datos de su situación real y vemos como no paran de llegar sorpresas, no sabemos si por desconocimiento o por ocultación deliberada, lo primero que hay que saber es si hay que depurar responsabilidades”, indica Rufino Fernández, de Podemos-Equo. Mientras, Alberto López-Asenjo (PP), urge que se movilicen los dineros comprometidos desde Madrid con Emtusa, “a la que esta nueva situación del pago del IVA hace mucho más comprometida su difícil situación”. Vox, por su parte, espera más información antes de pronunciarse sobre el procedimiento.